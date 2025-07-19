Advertisement

صحة

"قاعدة 6T" للنوم العميق: وصفة طبية لتحسين جودة نومك كل ليلة

Lebanon 24
19-07-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1393711-638885108263636072.jpg
Doc-P-1393711-638885108263636072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الدكتورة داريا ليبيديفا، أخصائية النوم والغدد الصماء، عن طريقة مبتكرة أطلقت عليها اسم "قاعدة 6T"، مؤكدة أنها تُحدث فرقًا كبيرًا في جودة النوم وراحته. وتتألف القاعدة من ستة عناصر أساسية تبدأ جميعها بحرف T باللغة الإنجليزية، وهي: الظلام (Total darkness)، الصمت (Tranquility)، درجة الحرارة (Temperature)، الأقمشة (Textiles)، الدقة (Timing)، التكنولوجيا (Technology).
Advertisement


- الظلام
يساعد تعتيم الغرفة بالكامل عبر الستائر المعتمة أو أقنعة النوم على تحفيز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم الذي يبدأ بالارتفاع قبل نحو ساعتين من موعد النوم، شرط الحفاظ على نمط نوم منتظم وتجنب الإضاءة الساطعة مساءً.

- الصمت
الضوضاء تؤثر سلبًا على نوعية النوم. لذلك تنصح الدكتورة باستخدام سدادات أذن أو عوازل صوتية للحصول على بيئة هادئة.

- درجة الحرارة
الحرارة المثالية للنوم تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية. هذا النطاق يسهّل على الجسم الدخول في نوم عميق ومريح.

- الأقمشة
الملاءات والملابس المصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن والكتان تُعتبر الأفضل، لأنها تعزز التهوية وتمنح إحساسًا بالراحة للبشرة.

- الدقة
الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة هو مفتاح تنظيم الساعة البيولوجية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية والجسدية.

- التكنولوجيا
رغم سمعتها السيئة في غرفة النوم، إلا أن بعض التقنيات قد تكون مفيدة إذا استُخدمت بذكاء. مثلًا: مكيفات الهواء المزودة بفلترات هواء نقية، المنبهات الضوئية، وأنظمة المنزل الذكي التي تُسهّل الاستيقاظ التدريجي.

وتختم ليبيديفا حديثها بالتأكيد على أن "الالتزام اليومي بهذه القواعد يضمن نوماً عميقاً، وصحة نفسية وجسدية أكثر توازناً".


صحة ٩
مواضيع ذات صلة
لتحسين جودة النوم.. تناول المزيد من الفواكه والخضروات!
lebanon 24
19/07/2025 10:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين جودة النوم.. تناولوا حبة أفوكادو يومياً
lebanon 24
19/07/2025 10:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فاكهة واحدة ستجعلك تنام نومًا عميقًا
lebanon 24
19/07/2025 10:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
lebanon 24
19/07/2025 10:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:11 | 2025-07-19
23:00 | 2025-07-18
16:00 | 2025-07-18
14:00 | 2025-07-18
11:00 | 2025-07-18
08:20 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24