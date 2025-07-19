"قاعدة 6T" للنوم العميق: وصفة طبية لتحسين جودة نومك كل ليلة

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كشفت الدكتورة داريا ليبيديفا، أخصائية النوم والغدد الصماء، عن طريقة مبتكرة أطلقت عليها اسم "قاعدة 6T"، مؤكدة أنها تُحدث فرقًا كبيرًا في جودة النوم وراحته. وتتألف من ستة عناصر أساسية تبدأ جميعها بحرف T باللغة ، وهي: الظلام (Total darkness)، الصمت (Tranquility)، درجة الحرارة (Temperature)، الأقمشة (Textiles)، الدقة (Timing)، التكنولوجيا (Technology).- الظلاميساعد تعتيم الغرفة بالكامل عبر الستائر المعتمة أو أقنعة النوم على تحفيز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم الذي يبدأ بالارتفاع قبل نحو ساعتين من موعد النوم، شرط الحفاظ على نمط نوم منتظم وتجنب الإضاءة الساطعة مساءً.- الصمتالضوضاء تؤثر سلبًا على نوعية النوم. لذلك تنصح الدكتورة باستخدام سدادات أذن أو عوازل صوتية للحصول على بيئة هادئة.- درجة الحرارةالحرارة المثالية للنوم تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية. هذا النطاق يسهّل على الجسم الدخول في نوم عميق ومريح.- الأقمشةالملاءات والملابس المصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن والكتان تُعتبر الأفضل، لأنها تعزز التهوية وتمنح إحساسًا بالراحة للبشرة.- الدقةالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة هو مفتاح تنظيم الساعة البيولوجية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية والجسدية.- التكنولوجيارغم سمعتها السيئة في غرفة النوم، إلا أن بعض التقنيات قد تكون مفيدة إذا استُخدمت بذكاء. مثلًا: مكيفات الهواء المزودة بفلترات هواء نقية، المنبهات الضوئية، وأنظمة المنزل الذكي التي تُسهّل الاستيقاظ التدريجي.وتختم ليبيديفا حديثها بالتأكيد على أن "الالتزام اليومي بهذه القواعد يضمن نوماً عميقاً، وصحة نفسية وجسدية أكثر توازناً".صحة ٩