Advertisement

صحة

خبراء يحددون السن المناسب لاستخدام الكريم المضاد لترهل البشرة

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1393742-638885160334590341.jpg
Doc-P-1393742-638885160334590341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتبر ترهل الجلد من التحديات الجمالية التي يصعب رصدها مبكرًا مقارنة بالخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويثير التساؤل حول الوقت المناسب لبدء استخدام الكريمات المضادة للترهل. يميز خبراء العناية بالبشرة بين الكريمات المضادة للتجاعيد التي يُنصح باستخدامها منذ العشرينات لأغراض وقائية، والكريمات المضادة للترهل التي لا يوجد اتفاق واضح حول السن المثالي لبدء استخدامها، نظراً لاختلاف متانة البشرة والعوامل البيئية ونمط الحياة.
Advertisement

تعمل الكريمات المضادة للترهل على تعزيز متانة الجلد وشده، عبر تحفيز ألياف الكولاجين والإيلاستين وحماية بنية الجلد، وتقديم شد فوري للبشرة خاصة عند دمجها مع تقنيات التدليك لتنشيط الدورة الدموية.

تشير الدراسات إلى أن البشرة تبدأ بفقدان حمض الهيالورونيك والكولاجين تدريجيًا من عمر 25 عامًا، مع بداية ظهور أولى الخطوط الدقيقة نحو سن الثلاثين، بينما تظهر علامات الترهل وفقدان النضارة عادة حول سن الأربعين. لذلك، يشجع الخبراء على بدء استخدام الكريمات المعززة لمتانة البشرة من سن 35 كخطوة وقائية لتأخير الترهل.

وتُعتبر علامات فقدان استدارة الوجه وتعب الملامح وفقدان النضارة من الإشارات المهمة التي تدعو للبدء باستخدام كريمات مضادة للترهل. يُنصح أيضًا باستخدام هذه الكريمات على الوجه والعنق ومنطقة أعلى الصدر.

مع التقدم في العمر ووصول البشرة لمرحلة الجفاف الشديد في الستينيات، تصبح الحاجة ملحة لاستخدام كريمات غنية ومركزة للمحافظة على مرونة البشرة وحيويتها وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.
 
مواضيع ذات صلة
الحلم سيصبح واقعاً... متى سيعيش البشر حتى عمر 1000 سنة؟ خبراء يحددون الموعد!
lebanon 24
19/07/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مادة مضافة في "الآيس كريم" تشكّل خطورة على الأمعاء... خبراء يحذّرون!
lebanon 24
19/07/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الصحافة حددت عطلة الصحف لمناسبة ذكرى عاشوراء
lebanon 24
19/07/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
lebanon 24
19/07/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-07-19
02:00 | 2025-07-19
01:11 | 2025-07-19
23:00 | 2025-07-18
16:00 | 2025-07-18
14:00 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24