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صحة
عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها
Lebanon 24
20-07-2025
|
06:13
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وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، يوصي الخبراء بتجنب الوقوع في الأخطاء الثمانية التالية عند تناول بذور الشيا:
1. الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك
يوجد حمض الفيتيك في الفاصوليا والعدس والمكسرات وبعض الحبوب. يُمكن أن يمنع حمض الفيتيك الجسم من امتصاص
المعادن
المهمة مثل الكالسيوم والحديد والزنك. تحتوي بذور الشيا أيضًا على حمض الفيتيك، لذا فإن تناولها مع هذه الأطعمة قد يُقلل من كمية المعادن التي يحصل عليها الجسم.
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2. عصائر الفاكهة المُعبأة
يمكن أن تبدو إضافة بذور الشيا إلى العصائر المُعبأة لذيذة، لكن العديد من العصائر المُباعة في المتاجر تحتوي على الكثير من السكر المُضاف والمواد الحافظة.
يمكن أن يُسبب ذلك ارتفاعًا حادًا في سكر
الدم
ويُلغي بعض الفوائد الصحية لبذور الشيا. لذلك، يوصي الخبراء بتناول بذور الشيا مع عصير الفاكهة الطازج أو الماء العادي.
3. منتجات الألبان الثقيلة
تُبطئ الكريمة كاملة الدسم ومنتجات الألبان الثقيلة الأخرى عملية الهضم. عند دمجها مع بذور الشيا، يمكن أن تُسبب شعورًا بالثقل أو الانتفاخ، وتمنع الجسم من الحصول على جميع العناصر الغذائية من بذور الشيا. يُنصح بتناول خيارات الألبان الخفيفة أو الحليب النباتي لتحسين امتصاص العناصر الغذائية وهضمها.
4. الحمضيات
تُعتبر الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت شديدة الحموضة. عند دمجها مع الألياف الغنية ببذور الشيا، يمكن أن يُسبب ذلك انتفاخًا أو ارتجاعًا حمضيًا لدى بعض الأشخاص. ينبغي مراعاة تناول بذور الشيا مع فواكه خفيفة مثل الموز أو التفاح لتجنب الشعور بعدم الراحة. يمكن أيضًا تناولها مع المانجو، الغنية بالألياف وفيتامين A.
5. الكافيين
يُسبّب الكافيين الجفاف، لذلك فإنه عند تناول بذور الشيا مع القهوة أو الشاي يمكن أن تطرأ مشاكل في المعدة ويمنعِ من الاستفادة الكاملة من فوائد بذور الشيا. ينبغي الالتزام بالمشروبات الخالية من الكافيين عند تناول بذور الشيا. كما أن الجرعات العالية من الكافيين يمكن أن تُحفّز الجهاز العصبي بشكل مفرط، مما يُؤدي إلى العصبية والانفعال، أو حتى نوبات الهلع لدى الأشخاص الحساسين.
6. الأطعمة الحارة
يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى تهيّج المعدة. وبما أن بذور الشيا تنتفخ في المعدة، فإن تناولها مع الوجبات الحارة ربما يُفاقم حرقة المعدة أو ارتجاع المريء. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الطعام الحار وبذور الشيا إلى الانتفاخ أو الحموضة، حيث تتمدد البذور، ويمكن أن تُحفّز المكونات الحارة إنتاج الحمض، مما يؤدي إلى زيادة الانزعاج الهضمي.
7. المكونات الجافة
تمتص بذور الشيا الماء وتصبح هلامية. وبالتالي فإن تناولها جافة أو بدون سوائل كافية يمكن أن يصيب بالاختناق أو مشاكل في الهضم. يجب نقع بذور الشيا دائمًا في الماء أو الحليب أو مشروب نباتي قبل تناولها.
8. الأطعمة المصنعة
تحتوي الأطعمة المصنعة على إضافات ودهون غير صحية تقلل من فوائد بذور الشيا الصحية. تناول بذور الشيا مع الوجبات الخفيفة المصنعة لن يُجدي نفعًا. يؤكد الخبراء على أهمية اختيار أطعمة كاملة وطازجة للحصول على أفضل النتائج. (العربية)
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