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صحة

في الطقس الحار.. الكافيين يحسن أداء التمارين

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
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من المعروف على نطاق واسع أن الكافيين، الموجود في العديد من الأطعمة والمشروبات، يُحسّن أداء التمارين الرياضية، ومع ذلك، قد لا تُلاحظ هذه التأثيرات المُولِّدة للطاقة في الظروف الحارة.

وتحققت دراسة جديدة من جامعة "تسوكوبا" في آثار تناول جرعات معتدلة من الكافيين أثناء ممارسة التمارين الرياضية على الأداء أثناء التمارين المطولة في الحر لدى شباب وشابات أصحاء.
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إطالة أمد التمرين
وأظهرت النتائج أن مستويات الكافيين في الدم ارتفعت تدريجياً أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وأن مدة التمارين عالية الكثافة التي تُمارس في نهاية التمرين قد طالت. 

وفي المقابل، لم يُفاقم تناول الكافيين فرط التهوية، ونقص التروية الدماغية الناتجين عن ارتفاع الحرارة أثناء التمرين، وهو ما كان العلماء يفترضونه سابقاً.

ووفق "مديكال إكسبريس"، كان تقييم الجهد المبذول أقل مباشرةً قبل ممارسة التمارين عالية الكثافة، أي أن الاستفادة من الكافيين تتزايد مع ارتفاع كثافة التمرين.

التمارين في الحر
وتشير هذه النتائج إلى أن تناول الكافيين أثناء التمرين قد يكون استراتيجية فعّالة لتحسين الأداء الرياضي، خلال التمارين المطولة في الحر.

علاوة على ذلك، لا يُفاقم هذا النهج الإجهاد الفسيولوجي في نقاط زمنية مُماثلة مقارنةً بحالة عدم تناول الكافيين، ومع ذلك، أدى تناول الكافيين إلى إجهاد قلبي تنفسي وحراري أكبر في نهاية التمرين، بسبب تحسّن الأداء الرياضي.
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