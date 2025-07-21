30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لعلاج 7 مشاكل جلدية شائعة.. إليكم المكونات الأكثر فعالية
Lebanon 24
21-07-2025
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحثت دراسة أميركية جديدة عن المكونات الأكثر فعالية في مجال علاج 7 مشاكل شائعة تُعاني منها البشرة.
وبحسب الدراسة، هذه المشاكل هي: التجاعيد، حب الشباب، الاحمرار، البقع الداكنة، توسّع المسام، جفاف البشرة، والبشرة الدهنيّة.
Advertisement
وأجرى باحثون في جامعة نورث وسترن دراسة تمّ نشر نتائجها في عدد شهر نيسان الماضي
من مجلة
الأكاديميّة الأميركيّة للأمراض الجلديّة.
واستندت هذه الدراسة إلى عملية تُسمّى "إجماع
دلفي
" تهدف إلى إبراز تقارب الآراء، من خلال استبيان يتعرّف خلاله المُشارك على آراء الآخرين ويُراجع حججهم وأجوبتهم. ويبقى كل رأي مجهولاً كما لا يتفاعل الخبراء مع الأجوبة.
قائمة الأكثر فعالية:
من أكثر المنتجات فعالية في مجال العناية بالبشرة، يذكر الخبراء الواقي الشمسي المعدني كونه يؤمّن حماية من التجاعيد المُبكرة، الاحمرار، وجفاف البشرة. في هذه القائمة تجدون أيضاً:
• الريتينويدات المُشتقّة من الفيتامين A كونها تُحسّن مظهر التجاعيد، وحب الشباب، والبقع الداكنة، وتوسّع المسام، والبشرة الدهنيّة. هذا بالإضافة إلى تعزيزها إنتاج الكولاجين.
• حمض الأزيليك الذي يُعالج حب الشباب والبقع الداكنة.
• البنزويل بيروكسايد الذي يُعالج حب الشباب والبشرة الدهنيّة.
• حمض الغليكوليك الذي يؤمّن حلولاً لحب الشباب والبقع الداكنة.
• النياسيناميد الذي يُعالج الاحمرار والبقع الداكنة، كما يُحسّن ملمس البشرة ويُخفّف توسّع المسام.
• الفيتامين C الذي يُعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالإضافة إلى البقع الداكنة. وهو مُضاد قويّ للأكسدة، يُفتّح البشرة ويحميها من أضرار الجذور الحرة كما يُحفّز إنتاج الكولاجين.
• حمض الساليسيليك الذي يُعالج حب الشباب والبشرة الدهنيّة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لتعويض نقص اليود.. إليكم الطريقة الأكثر فعالية
Lebanon 24
لتعويض نقص اليود.. إليكم الطريقة الأكثر فعالية
21/07/2025 11:31:06
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية شائعة قد تضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد صيفاً
Lebanon 24
أدوية شائعة قد تضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد صيفاً
21/07/2025 11:31:06
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تواجه مشاكل فى اليابان بسبب هواتف 7 Pixel
Lebanon 24
غوغل تواجه مشاكل فى اليابان بسبب هواتف 7 Pixel
21/07/2025 11:31:06
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد الأسمر: ماكينة التيّار الوطني الحرّ تحاول نشر شائعات عن وجود مشاكل في اللائحة الواحدة ولكن ماكينتهم المشرذمة ونحن لا مشاكل بيننا
Lebanon 24
سعيد الأسمر: ماكينة التيّار الوطني الحرّ تحاول نشر شائعات عن وجود مشاكل في اللائحة الواحدة ولكن ماكينتهم المشرذمة ونحن لا مشاكل بيننا
21/07/2025 11:31:06
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة تدق ناقوس الخطر... "الفيتامين د" قد يكون مميتا في هذه الحالة
Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر... "الفيتامين د" قد يكون مميتا في هذه الحالة
04:30 | 2025-07-21
21/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة
Lebanon 24
لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة
03:37 | 2025-07-21
21/07/2025 03:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
00:05 | 2025-07-21
21/07/2025 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في الطقس الحار.. الكافيين يحسن أداء التمارين
Lebanon 24
في الطقس الحار.. الكافيين يحسن أداء التمارين
23:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصرامة هي الطريق لنجاح طفلك.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
الصرامة هي الطريق لنجاح طفلك.. اليكم آخر الدراسات
14:00 | 2025-07-20
20/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
Lebanon 24
وضعه الماديّ صعب جدّاً... بطل مسلسل "باب الحارة" ينام في الشارع ويُوجّه نداءً (فيديو)
10:17 | 2025-07-20
20/07/2025 10:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب "فنانة كبيرة" عن 61 عاماً
08:45 | 2025-07-20
20/07/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
Lebanon 24
عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ
07:10 | 2025-07-20
20/07/2025 07:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
Lebanon 24
هذه قصة جنبلاط مع السويداء!
11:00 | 2025-07-20
20/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
Lebanon 24
صورٌ تنتشر لشربل إبن عادل كرم... شاهدوا كيف أصبح
05:36 | 2025-07-20
20/07/2025 05:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2025-07-21
دراسة تدق ناقوس الخطر... "الفيتامين د" قد يكون مميتا في هذه الحالة
03:37 | 2025-07-21
لرواد البحر في تركيا.. تحذير عاجل من بكتيريا خطيرة
00:05 | 2025-07-21
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
23:00 | 2025-07-20
في الطقس الحار.. الكافيين يحسن أداء التمارين
14:00 | 2025-07-20
الصرامة هي الطريق لنجاح طفلك.. اليكم آخر الدراسات
13:59 | 2025-07-20
للتخفيف من تأثير سن اليأس على البشرة والشعر.. اعتمدي على هذا العنصر الغذائي
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
21/07/2025 11:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24