أطعمة تهدد صحة شبكية العين وتسرّع شيخوختها.. ما هي؟

حذّر أخصائي طب العيون الدكتور أليكسي كازبان من أن الأطعمة التي ترفع مستوى السكر في بسرعة، والمعروفة بارتفاع مؤشرها الجلايسيمي، تلعب دورًا سلبيًا في تعزيز الالتهابات وتسريع التدهور التنكسي لشبكية مع التقدم في العمر.

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وأوضح الدكتور كازبان أن استهلاك الخبز الأبيض، الحلويات، الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، يمثل عامل خطر كبير يؤثر على سلامة الأنسجة الحساسة داخل العين.



وللحفاظ على حدة البصر وجودة الرؤية، ينصح الطبيب بالإقلاع عن التدخين، والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، إضافة إلى الجزر، اليقطين، المكسرات، والأسماك الدهنية التي تزود العين بالعناصر الغذائية المهمة. كما يؤكد على ضرورة الخضوع لفحوصات دورية عند طبيب العيون، لا سيما بعد سن 45 عامًا، للكشف المبكر عن أي تغيرات أو أمراض قد تصيب العين.



من جهتها، تلفت طبيبة العيون إلى أن تراجع الرؤية في المساء، أو ضعف القدرة على الرؤية في الظلام والغسق، قد يكون دليلاً على أمراض تنكسية في شبكية العين، أو التهابات في الأغشية الوعائية، أو ضمور العصب البصري، بالإضافة إلى الزرق (الغلوكوما) وغيرها من المشاكل الصحية.



كما أشارت إلى أن التعب البصري الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات الإلكترونية، أو متابعة التلفاز لفترات طويلة، أو ممارسة أنشطة تتطلب تركيزًا بصريًا عاليًا مثل الخياطة، قد يسبب توترًا عضليًا يؤدي إلى تدهور مؤقت في الرؤية مع نهاية اليوم. (روسيا اليوم)