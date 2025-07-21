Advertisement

صحة

أطعمة تهدد صحة شبكية العين وتسرّع شيخوختها.. ما هي؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1394700-638887202494715174.jpg
Doc-P-1394700-638887202494715174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر أخصائي طب العيون الدكتور أليكسي كازبان من أن الأطعمة التي ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، والمعروفة بارتفاع مؤشرها الجلايسيمي، تلعب دورًا سلبيًا في تعزيز الالتهابات وتسريع التدهور التنكسي لشبكية العين مع التقدم في العمر.
Advertisement
وأوضح الدكتور كازبان أن استهلاك الخبز الأبيض، الحلويات، الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، يمثل عامل خطر كبير يؤثر على سلامة الأنسجة الحساسة داخل العين.

وللحفاظ على حدة البصر وجودة الرؤية، ينصح الطبيب بالإقلاع عن التدخين، والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، إضافة إلى الجزر، اليقطين، المكسرات، والأسماك الدهنية التي تزود العين بالعناصر الغذائية المهمة. كما يؤكد على ضرورة الخضوع لفحوصات دورية عند طبيب العيون، لا سيما بعد سن 45 عامًا، للكشف المبكر عن أي تغيرات أو أمراض قد تصيب العين.

من جهتها، تلفت طبيبة العيون نورلانا أسكيروفا إلى أن تراجع الرؤية في المساء، أو ضعف القدرة على الرؤية في الظلام والغسق، قد يكون دليلاً على أمراض تنكسية في شبكية العين، أو التهابات في الأغشية الوعائية، أو ضمور العصب البصري، بالإضافة إلى الزرق (الغلوكوما) وغيرها من المشاكل الصحية.

كما أشارت إلى أن التعب البصري الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات الإلكترونية، أو متابعة التلفاز لفترات طويلة، أو ممارسة أنشطة تتطلب تركيزًا بصريًا عاليًا مثل الخياطة، قد يسبب توترًا عضليًا يؤدي إلى تدهور مؤقت في الرؤية مع نهاية اليوم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل تُسرّع موجات الحرّ عملية الشيخوخة؟
lebanon 24
22/07/2025 00:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الكوابيس المتكررة تسرّع الشيخوخة وتزيد خطر الوفاة المبكرة
lebanon 24
22/07/2025 00:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا النوع من الأطعمة يهدد صحة الكبد
lebanon 24
22/07/2025 00:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مشروبات تسرع من شيخوخة وجفاف البشرة.. هل تشربينها؟
lebanon 24
22/07/2025 00:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-07-21
09:26 | 2025-07-21
06:00 | 2025-07-21
04:30 | 2025-07-21
03:37 | 2025-07-21
02:05 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24