للحد من خطر السمنة وداء السكري.. إليكم ما كشفته دراسة جديدة

كشفت دراسة ألمانية جديدة عن أهمية مزامنة السعرات الحرارية اليومية مع اليومي لتحسين عملية الأيض، والحماية من داء من النوع الثاني والسمنة.

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ولاتزال العلاقة بين تناول الطعام والساعة البيولوجية الداخلية، في ما يتعلق بوظيفة التمثيل الغذائي، قيد البحث وفقًا لما نشره موقع New نقلًا عن دورية eBioMedicine.

وصرحت راميش، الباحثة في ، والتي ترأس أيضًا قسم الأيض الجزيئي والتغذية الدقيقة في بوتسدام-ريبروك، أنه "على الرغم من الاعتراف الواسع بمساهمة الساعة البيولوجية في تنظيم عملية الأيض، إلا أن دور توقيت تناول الطعام في أيض الغلوكوز وخطر الإصابة بمرض السكري لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ". (العربية)