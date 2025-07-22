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صحة
للحد من خطر السمنة وداء السكري.. إليكم ما كشفته دراسة جديدة
Lebanon 24
22-07-2025
|
07:11
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كشفت دراسة ألمانية جديدة عن أهمية مزامنة السعرات الحرارية اليومية مع
الإيقاع
اليومي لتحسين عملية الأيض، والحماية من داء
السكري
من النوع الثاني والسمنة.
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ولاتزال العلاقة بين تناول الطعام والساعة البيولوجية الداخلية، في ما يتعلق بوظيفة التمثيل الغذائي، قيد البحث وفقًا لما نشره موقع New
atlas
نقلًا عن دورية eBioMedicine.
وصرحت
أولغا
راميش، الباحثة في
المركز الألماني لأبحاث السكري
، والتي ترأس أيضًا قسم الأيض الجزيئي والتغذية الدقيقة في
المعهد الألماني للتغذية البشرية
بوتسدام-ريبروك، أنه "على الرغم من الاعتراف الواسع بمساهمة الساعة البيولوجية في تنظيم عملية الأيض، إلا أن دور توقيت تناول الطعام في أيض الغلوكوز وخطر الإصابة بمرض السكري لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ". (العربية)
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