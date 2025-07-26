خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى

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سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي لخلايا الكلى يؤدي إلى تكوين أورام قد تنتشر في الجسم. الأسباب الدقيقة غير معروفة، لكن التدخين والسمنة والتاريخ العائلي تزيد من المخاطر.في مراحله المبكرة، قد لا تظهر أعراض، لكن مع تطور المرض يمكن ملاحظة:دم في البولألم مستمر في الجانب أو الظهرتورم أو كتلة قرب الكلىتعب وفقدان وزن غير مبررحمى خفيفة مستمرةللوقاية، يُنصح بالإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة الرياضة، مراقبة ضغط ، وتجنب الضارة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دورية. (اليوم السابع)