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صحة
خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الكلى
Lebanon 24
26-07-2025
|
02:04
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سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي لخلايا الكلى يؤدي إلى تكوين أورام قد تنتشر في الجسم. الأسباب الدقيقة غير معروفة، لكن التدخين والسمنة والتاريخ العائلي تزيد من المخاطر.
في مراحله المبكرة، قد لا تظهر أعراض، لكن مع تطور المرض يمكن ملاحظة:
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دم في البول
ألم مستمر في الجانب أو الظهر
تورم أو كتلة قرب الكلى
تعب وفقدان وزن غير مبرر
حمى خفيفة مستمرة
للوقاية، يُنصح بالإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة الرياضة، مراقبة ضغط
الدم
، وتجنب
المواد الكيميائية
الضارة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دورية. (اليوم السابع)
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