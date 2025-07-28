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صحة

أقدامك الباردة قد تخفي أمراضًا خطيرة.. لا تتجاهل الإشارة!

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:00
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حذّرت الدكتورة أنوش أفيتيسيان، أخصائية أمراض القلب، من أن الشعور المزمن ببرودة القدمين لا يجب أن يُعتبر مجرد حالة مؤقتة أو غير مقلقة، بل قد يكون علامة على أمراض خطيرة مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.
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وأوضحت الأخصائية أن السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو ضعف تدفق الدم نتيجة اضطرابات الأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، حيث لا يصل الدم بكفاءة إلى الشرايين الدقيقة في الأطراف السفلية، ما يؤدي إلى الإحساس بالبرودة، والخدر، وأحيانًا الألم حتى أثناء المشي الخفيف.

إشارات لا يجب تجاهلها

من بين الأسباب المحتملة التي قد تكمن وراء هذه الحالة:
• قصور القلب المزمن: حيث تعجز عضلة القلب عن ضخ الدم بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى تورم في القدمين وضعف الدورة الدموية.
• مرض رينود: اضطراب عصبي يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية الطرفية استجابة للبرد أو التوتر، ويُظهر الجلد بلون شاحب أو أزرق.
• التهاب بطانة الشرايين: حالة مزمنة تؤدي إلى تضيق أو انسداد الأوعية الدموية الصغيرة.
• الدوالي والقصور الوريدي المزمن: حالات تؤدي إلى ركود الدم في الساقين وتسبب شعورًا بالثقل والتورم وتغير لون الجلد.
• داء السكري: من أبرز الأسباب، حيث يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدقيقة، ويضعف استجابة الجسم للحرارة والبرودة.


وأكدت د. أفيتيسيان أن الشعور الدائم ببرودة القدمين، خصوصًا إذا ترافق مع وخز أو خدر أو تغيّر لون الجلد أو تعب غير مبرر، يستوجب مراجعة الطبيب فورًا، لأن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
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