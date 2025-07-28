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صحة
إليك مشروبات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع!
Lebanon 24
28-07-2025
|
23:00
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يُعد ارتفاع ضغط
الدم
من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية. إلى جانب الأدوية، يمكن لبعض العصائر والمشروبات الطبيعية أن تُساهم في خفض الضغط، شرط استشارة الطبيب أولًا.
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عصائر مفيدة لذوي ضغط الدم المرتفع:
• عصير الرمان: غني بمضادات الالتهاب، ويُخفض الضغط الانقباضي والانبساطي.
• عصير الشمندر (النيّئ خاصة): يحتوي على النترات التي توسّع الأوعية الدموية.
• عصير الطماطم: يحتوي على الليكوبين الذي يخفض ضغط الدم الانقباضي.
• عصير البرتقال: مصدر ممتاز لفيتامين C الداعم لصحة القلب.
• عصير التوت الأزرق: غني بمضادات الأكسدة المفيدة للشرايين.
• عصير البطيخ: يحتوي على السيترولين الذي يحسّن تدفق الدم.
سوائل داعمة:
• الحليب الخالي من الدسم: يحتوي على معادن تخفف الضغط، خصوصًا لدى من تجاوزوا 55 عامًا.
• شاي الكركديه: غني بمضادات الأكسدة، وقد يخفض الضغط عند تناوله يوميًا لمدة أسبوعين.
مشروبات يجب الحذر منها:
• القهوة: الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى البعض.
• المشروبات
الغازية
والمحلاة: غنية بالسكر وترفع خطر أمراض القلب.
• مشروبات الطاقة: تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر وتزيد الضغط.
نصائح مكمّلة:
• تقليل الملح والسكر.
• شرب الماء بوفرة.
• الإقلاع عن التدخين.
• ممارسة التأمل والرياضة.
• اتباع
حمية
DASH أو
البحر الأبيض المتوسط
.
ملاحظة: يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال تغييرات غذائية كبيرة أو تناول عصائر معينة بكثرة، خاصة لمن يتناولون أدوية خافضة للضغط.
(سيدتي)
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