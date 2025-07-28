إليك مشروبات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع!

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• عصير الرمان: غني بمضادات الالتهاب، ويُخفض الضغط الانقباضي والانبساطي.

• عصير الشمندر (النيّئ خاصة): يحتوي على النترات التي توسّع الأوعية الدموية.

• عصير الطماطم: يحتوي على الليكوبين الذي يخفض ضغط الدم الانقباضي.

• عصير البرتقال: مصدر ممتاز لفيتامين C الداعم لصحة القلب.

• عصير التوت الأزرق: غني بمضادات الأكسدة المفيدة للشرايين.

• عصير البطيخ: يحتوي على السيترولين الذي يحسّن تدفق الدم.

• الحليب الخالي من الدسم: يحتوي على معادن تخفف الضغط، خصوصًا لدى من تجاوزوا 55 عامًا.

• شاي الكركديه: غني بمضادات الأكسدة، وقد يخفض الضغط عند تناوله يوميًا لمدة أسبوعين.

• القهوة: الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى البعض.

• المشروبات والمحلاة: غنية بالسكر وترفع خطر أمراض القلب.

• مشروبات الطاقة: تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكر وتزيد الضغط.

• تقليل الملح والسكر.

• شرب الماء بوفرة.

• الإقلاع عن التدخين.

• ممارسة التأمل والرياضة.

• اتباع DASH أو .

يُعد ارتفاع ضغط من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية. إلى جانب الأدوية، يمكن لبعض العصائر والمشروبات الطبيعية أن تُساهم في خفض الضغط، شرط استشارة الطبيب أولًا.ملاحظة: يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخال تغييرات غذائية كبيرة أو تناول عصائر معينة بكثرة، خاصة لمن يتناولون أدوية خافضة للضغط.