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صحة
تحذير عاجل لمن يضعون الثلج على الرقبة في الحر... هذا ما قد يحدث لكم!
Lebanon 24
30-07-2025
|
00:25
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يُوضح طبيب الأعصاب أويبيك تورغونهوجايف أن العديد من الأشخاص يلجؤون إلى طرق متعددة لتبريد أجسامهم في الطقس الحار، ومن أبرز هذه الطرق وضع الثلج على الرقبة. ومع ذلك، يحذر من أن هذه العادة قد تكون خطيرة.
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ويقول: "عندما يكون جسم الشخص شديد السخونة، ترتفع درجة حرارة الرقبة، وتتمدد الأوعية الدموية فيها، بما في ذلك الأوعية الكبيرة التي يتدفّق
الدم
من خلالها إلى الدماغ. وإن وضع أشياء شديدة البرودة، مثل الثلج، على هذه المنطقة قد يؤدي إلى تشنّج مفاجئ".
ويشير إلى أنه عند حدوث تضيق حاد في الأوعية الدموية، قد ينتج ردّ فعل يؤدي إلى تسارع في النبض وارتفاع كبير في ضغط الدم. وهذه الحالة، وفقا له، خطيرة ليس فقط على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل حتى على الأصحاء تماما.
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