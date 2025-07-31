خطر صامت يهدد الصحة العامة.. وهذه أسبابه الـ10

رغم أن الالتهاب يُعد استجابة طبيعية من الجهاز المناعي تساعد الجسم على الشفاء من الجروح والعدوى، فإن استمراره لفترات طويلة دون سبب واضح قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ووفقًا لتقرير نشره موقع "Verywell Health"، فإن الالتهاب المزمن يرتبط بأمراض خطيرة مثل الزهايمر، الاكتئاب، الربو، السرطان، وأمراض القلب.
ما هو الالتهاب المزمن؟
في الحالات العادية، يرسل الجهاز المناعي خلايا التهابية لمكافحة العدوى أو التئام الجروح. لكن في الالتهاب المزمن، يستمر الجسم في إرسال هذه الخلايا رغم غياب العدوى أو الإصابة، ما يؤدي إلى تلف الأنسجة على المدى الطويل
.
أبرز 10 أسباب شائعة للالتهاب المزمن:
السمنة
الدهون الزائدة، خاصة في منطقة البطن، تطلق مركبات التهابية مثل "السيتوكينات"، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري
وأمراض القلب.
التلوث ودخان السجائر
استنشاق الأدخنة الضارة كدخان السجائر أو عوادم السيارات يهيّج الرئتين ويؤدي إلى أمراض مزمنة كـ الربو والانسداد الرئوي.
التقدم في العمر
مع الشيخوخة، يضعف الجهاز المناعي، ويزداد الالتهاب بسبب عوامل جسدية ونفسية كالعزلة والتوتر.
قلة النشاط البدني
عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى زيادة الوزن واضطراب السكر في الدم
، ما يفاقم الالتهاب.
النظام الغذائي
السيئ
الإفراط في تناول السكريات، الدهون غير الصحية، الأطعمة المصنعة والمقلية، يسبب التهابات خفية في الجسم.
الإفراط في الكحول
يسبب شرب الكحول بكثرة إجهاداً تأكسدياً ويضعف الكبد والأمعاء، ما يضاعف احتمالات الإصابة بالالتهاب المزمن.
التوتر المزمن
ارتفاع مستويات الكورتيزول الناتج عن التوتر المستمر يحفّز الجسم على البقاء في حالة إنذار دائم، ما يعزز الالتهاب.
اضطرابات النوم
النوم غير المنتظم أو السيئ يعيق توازن الجهاز المناعي، ويضعف قدرة الجسم على السيطرة على الالتهاب.
خلل في الميكروبيوم المعوي
الأمعاء تحتوي على بكتيريا مفيدة (الميكروبيوم) تساعد على الحماية من الالتهاب. لكن النظام الغذائي السيئ والتوتر والكحول قد يخلّ بهذا التوازن.
المحفزات البيئية والوراثية
العوامل الوراثية والتعرض الطويل للمواد الكيميائية قد يكون لها دور أيضًا في تحفيز الالتهاب المستمر.
أعراض الالتهاب المزمن:
آلام مفصلية وعضلية، اضطرابات هضمية، صداع متكرر، طفح جلدي، تعب مستمر، اضطرابات في المزاج والتركيز، مشاكل في النوم، زيادة مفاجئة في الوزن
مضاعفات محتملة:
الالتهاب المزمن لا يتوقف عند الأعراض، بل قد يكون بوابة لأمراض مزمنة مثل:
الزهايمر والباركنسون، الاكتئاب والقلق، الربو وأمراض الرئة، السرطان، أمراض القلب والشرايين، السكري، متلازمة القولون العصبي، أمراض المناعة الذاتية. (سكاي نيوز)