في "مثلث الموت".. لماذا يُمنع عصر البثور؟

أشارت الدكتورة ، أخصائية والتجميل، إلى أن عصر البثور في منطقة المثلث الأنفي الشفوي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

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وأوضحت أندريانوفا أن كثيرين يقللون من شأن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ"المثلث الأنفي الشفوي" — وهي منطقة تشريحيا خطيرة في الوجه.



وقالت: "ترتبط الأوردة السطحية في الوجه بتكوين وعائي يقع في قاعدة الجمجمة. ونظرا لخصائص إمداد في هذه المنطقة، يمكن للعدوى الناتجة عن البثور أو الالتهابات أن تنتقل بسرعة إلى الدماغ، مسببة مضاعفات خطيرة مثل العمى أو النخر. لذلك، يُمنع تماما عصر البثور أو أي عناصر التهابية على الوجه، وخصوصا في هذه المنطقة الحساسة."



وأشارت إلى أنه في حال ظهور أعراض مقلقة بعد عصر بثرة — مثل التورم، الاحمرار، الألم، الحمى، التنميل، الغثيان، أو الشعور بالضعف — ينبغي طلب المساعدة الطبية فورا، حيث يتضمن العلاج استخدام مضادات الالتهاب ووسائل لمنع انتشار العدوى. (روسيا اليوم)