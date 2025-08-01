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صحة

اكتشاف علمي قد يُعيد الأمل للمصابين بالصلع الوراثي.. ما هو؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 23:00
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حدد علماء أنظمة جزيئية رئيسية تتحكم في نمو الشعر، ما قد يُمهّد الطريق لعلاجات طبيعية وغير جراحية تُعيد تنشيط بصيلات الشعر الخاملة، وتفتح آفاقًا جديدة لعلاج الصلع الوراثي.

وفقًا لدراسة نُشرت في Stem Cell Research & Therapy، يكمُن السبب الأساسي للصلع الوراثي في تعطّل الإشارات البيولوجية بين الخلايا الجذعية وبروتينات مسؤولة عن تحفيز نمو الشعر—not في موت بصيلات الشعر.
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أبرز ما توصلت إليه الدراسة:
• بصيلات الشعر لا تموت بل تدخل في حالة خمول طويلة.
• 5 أنظمة جزيئية مسؤولة عن نمو الشعر تتعطل عند المصابين.
• إعادة تفعيل هذه الأنظمة قد تُعيد إنبات الشعر فعليًا، وليس فقط تغطية الصلع.
• العلاج الجديد يدمج التكنولوجيا الحيوية والعلاج الجيني وخططًا شخصية تعتمد على الجينات والهرمونات.
• من المتوقع بدء تجارب سريرية على البشر خلال عامين.

الدراسة تعِد بعلاجات مستقبلية خالية من الأدوية والجراحة، تُركز على إصلاح الخلل من جذوره.
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