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صحة
نقص الحديد عند النساء: أعراض صامتة قد تتحوّل إلى خطر حقيقي!
Lebanon 24
01-08-2025
|
16:00
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يُعد نقص الحديد، أو انخفاض مستوى الفيريتين، من المشاكل الصحية الشائعة لدى النساء، خاصة خلال الحمل، الرضاعة، أو في حالات
الدورة
الشهرية الغزيرة. وغالباً ما يتطور هذا النقص بشكل صامت دون أعراض واضحة في البداية، مما يجعله خطيرًا إذا لم يُكتشف مبكرًا.
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أهم أعراض نقص الحديد:
- تعب دائم وضعف عام: لا يزول حتى بعد الراحة أو النوم.
- الدوخة والصداع: خاصة عند الوقوف أو بعد مجهود، بسبب نقص الأوكسجين في الدماغ.
- شحوب الجلد وبرودة الأطراف: نتيجة ضعف الدورة الدموية.
- خفقان القلب وضيق التنفس: لأن الجسم يحاول تعويض نقص الأوكسجين.
- تساقط الشعر وضعف الأظافر: الأظافر قد تصبح هشّة أو مقعّرة، والشعر يتساقط تدريجيًا.
- الرغبة في أكل أشياء غير غذائية: مثل الثلج أو الورق (حالة تُعرف باسم Pica).
- تشتت التركيز وتقلب المزاج: بسبب تأثير نقص الأوكسجين على الدماغ.
- تململ الساقين: شعور مزعج بالرغبة بتحريك الساقين أثناء الراحة أو قبل النوم.
متى يجب إجراء فحص الفيريتين؟
- عند وجود الأعراض السابقة.
- في حالات الحمل، الرضاعة، أو الدورة الغزيرة.
- إذا شعرتِ بتعب غير مبرر أو برودة مزمنة في الأطراف.
تنبيه مهم:
فحص الحديد وحده لا يكفي، بل يجب فحص الفيريتين لتقييم مخزون الحديد في الجسم. النسبة الأقل من 30 نانوغرام/ملل تشير إلى نقص، وأقل من 10–15 نانوغرام تدل على نقص شديد يستوجب علاجًا فوريًا.
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