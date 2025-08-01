Advertisement

صحة

في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!

Lebanon 24
01-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1399573-638896808616175054.jpg
Doc-P-1399573-638896808616175054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة Doehler Dry Ingredient Solutions في تموز عن سحب عاجل لمنتجات فاكهة مجففة بالتجميد من الأسواق الأميركية، بعد أن كشفت الفحوصات عن تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وهي بكتيريا خطيرة قد تؤدي إلى أمراض قاتلة، خاصة لدى كبار السن، وذوي المناعة الضعيفة، والنساء الحوامل، وحديثي الولادة.
Advertisement

المنتجات الملوثة تُباع تحت علامة "Members Mark" في سلسلة متاجر Sam’s Club، وشمل السحب عبوات تحتوي على موز وفراولة وتفاح مجفف، تم توزيعها في 43 ولاية أميركية إضافة إلى بورتوريكو، وذلك في الفترة بين 1 و25 تموز2025. وتحمل هذه المنتجات تواريخ صلاحية تمتد من 24 حزيران إلى 25 تموز2027.

حذرj إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من خطورة استهلاك هذه المنتجات، مشيرة إلى أن داء الليستريات الناتج عن هذه البكتيريا يمكن أن يُسبب حمى، غثيان، صداع، آلام في البطن وإسهالاً، وقد يتطور في بعض الحالات إلى تشنجات واضطرابات عصبية قد تُهدد الحياة.

ورغم أنه لم تُسجّل حتى الآن حالات إصابة مرتبطة بهذه المنتجات، إلا أن السلطات الصحية دعت المستهلكين إلى التوقف الفوري عن تناول الفاكهة المجففة المعنية، والتخلص منها أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد ثمنها.

تجدر الإشارة إلى أن الليستيريا تُعتبر من أكثر الملوثات الغذائية شيوعًا، وتنتشر عادة في الخضراوات النيئة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، واللحوم الباردة، وقد تسببت في تفشيات صحية مميتة في فترات سابقة.

(ديلي ميل)
مواضيع ذات صلة
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث
lebanon 24
01/08/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تلوّث خطير... سحب عبوات مياه لشركة شهيرة في الولايات المتّحدة
lebanon 24
01/08/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل... توت ملوّث ببكتيريا خطيرة يهدد حياة الأميركيين
lebanon 24
01/08/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب رقائق بطاطا من الأسواق.. ما السبب؟
lebanon 24
01/08/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-08-01
10:52 | 2025-08-01
09:28 | 2025-08-01
07:12 | 2025-08-01
03:57 | 2025-08-01
00:16 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24