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صحة
في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!
Lebanon 24
01-08-2025
|
15:00
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أعلنت شركة Doehler Dry Ingredient Solutions في
تموز
عن سحب عاجل لمنتجات فاكهة مجففة بالتجميد من الأسواق الأميركية، بعد أن كشفت الفحوصات عن تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وهي بكتيريا خطيرة قد تؤدي إلى أمراض قاتلة، خاصة لدى كبار السن، وذوي المناعة الضعيفة، والنساء الحوامل، وحديثي الولادة.
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المنتجات الملوثة تُباع تحت علامة "Members Mark" في سلسلة متاجر Sam’s Club، وشمل السحب عبوات تحتوي على موز وفراولة وتفاح مجفف، تم توزيعها في 43 ولاية أميركية إضافة إلى بورتوريكو، وذلك في الفترة بين 1 و25 تموز2025. وتحمل هذه المنتجات تواريخ صلاحية تمتد من 24 حزيران إلى 25 تموز2027.
حذرj
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية (FDA) من خطورة استهلاك هذه المنتجات، مشيرة إلى أن
داء الليستريات
الناتج عن هذه البكتيريا يمكن أن يُسبب حمى، غثيان، صداع، آلام في البطن وإسهالاً، وقد يتطور في بعض الحالات إلى تشنجات واضطرابات عصبية قد تُهدد الحياة.
ورغم أنه لم تُسجّل حتى الآن حالات إصابة مرتبطة بهذه المنتجات، إلا أن السلطات الصحية دعت المستهلكين إلى التوقف الفوري عن تناول الفاكهة المجففة المعنية، والتخلص منها أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد ثمنها.
تجدر الإشارة إلى أن الليستيريا تُعتبر من أكثر الملوثات الغذائية شيوعًا، وتنتشر عادة في الخضراوات النيئة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، واللحوم الباردة، وقد تسببت في تفشيات صحية مميتة في فترات سابقة.
(ديلي ميل)
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