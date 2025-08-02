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صحة

لمحبي الشمام.. خبر يهمكم خلال الصيف

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:00
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يعتبر الشمام خياراً مثالياً للترطيب وتزويد الجسم بالفيتامينات لاسيما خلال فصل الصيف والأجواء الحارة.
 
 
ويضمّ الشمام نسبة مرتفعة جداً من الماء تصل إلى 90%، ما يعوض السوائل المفقودة بسبب التعرق.
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أيضاً، يُعدّ مصدراً غنياً بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

مع هذا،  يساهم تناول الشمام في تحسين الهضم بفضل احتوائه على الألياف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله مناسباً لمن يتبعون حمية غذائية.
 
 
 
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