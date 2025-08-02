إحذروا نقص الفيتامينات.. هذا ما سيحدث للجسم

يحذر باحثون وأطباء من التأثير الضار لنقص الفيتامينات في الجسم، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة الأمر.

ويعتبر سوء التغذية أو اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة من أبرز الأسباب المؤدية لهذا النقص، إلى جانب بعض الحالات المرضية التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية.

Advertisement

ما هي أعراض نقص الفيتامينات؟

- الإرهاق المستمر

- ضعف التركيز

- تساقط الشعر

- تشققات الجلد