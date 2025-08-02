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صحة

إحذروا نقص الفيتامينات.. هذا ما سيحدث للجسم

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:00
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يحذر باحثون وأطباء من التأثير الضار لنقص الفيتامينات في الجسم، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة الأمر.
 
ويعتبر سوء التغذية أو اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة من أبرز الأسباب المؤدية لهذا النقص، إلى جانب بعض الحالات المرضية التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية.
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ما هي أعراض نقص الفيتامينات؟
- الإرهاق المستمر
- ضعف التركيز
- تساقط الشعر
- تشققات الجلد
كذلك، هناك أعراض أخرى لنقص الفيتامين "D" والذي يسبب ضعف العظام وآلام المفاصل، فيما يؤدي نقص فيتامين B12 إلى فقر الدم ومشاكل عصبية. أيضاً، فإن نقص فيتامين C قد يضعف جهاز المناعة ويؤخر التئام الجروح.
 
 
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