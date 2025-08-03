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صحة

فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:00
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الخرما هي فاكهة موسمية تنضج في الخريف، وتتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأحمر وطعمها الحلو ونسيجها الطري. أصلها من آسيا، وتُزرع حاليًا في مناطق مختلفة من العالم مثل الصين، اليابان، دول حوض المتوسط، والشرق الأوسط.
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الفوائد الصحية للخرما:
غنية بالألياف: تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين وفيتامين C، مما يعزز المناعة ويقلل من خطر الأمراض المزمنة.

تحسّن صحة القلب: تحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن: أبرزها فيتامين A، C، البوتاسيوم، والمنغنيز.

منخفضة السعرات: ما يجعلها خيارًا صحيًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.
طرق تناول الخرما:
تؤكل طازجة كما هي، بعد تقشيرها أو دون تقشير حسب النوع.

تُستخدم في الحلويات والعصائر والمربى.

تُجفف وتؤكل كوجبة خفيفة مغذية.
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