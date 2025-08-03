فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات

الخرما هي فاكهة موسمية تنضج في الخريف، وتتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأحمر وطعمها الحلو ونسيجها الطري. أصلها من آسيا
، وتُزرع حاليًا في مناطق مختلفة من العالم مثل الصين
، اليابان
، دول حوض المتوسط، والشرق الأوسط.
الفوائد الصحية للخرما:
غنية بالألياف: تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.
مصدر قوي لمضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين وفيتامين C، مما يعزز المناعة ويقلل من خطر الأمراض المزمنة.
تحسّن صحة القلب: تحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم
والكوليسترول الضار.
تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن: أبرزها فيتامين A، C، البوتاسيوم، والمنغنيز.
منخفضة السعرات: ما يجعلها خيارًا صحيًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.
طرق تناول الخرما:
تؤكل طازجة كما هي، بعد تقشيرها أو دون تقشير حسب النوع.
تُستخدم في الحلويات والعصائر والمربى.
تُجفف وتؤكل كوجبة خفيفة مغذية.