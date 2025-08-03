فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات

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الخرما هي فاكهة موسمية تنضج في الخريف، وتتميز بلونها البرتقالي المائل إلى الأحمر وطعمها الحلو ونسيجها الطري. أصلها من ، وتُزرع حاليًا في مناطق مختلفة من العالم مثل ، ، دول حوض المتوسط، والشرق الأوسط.الفوائد الصحية للخرما:غنية بالألياف: تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.مصدر قوي لمضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين وفيتامين C، مما يعزز المناعة ويقلل من خطر الأمراض المزمنة.تحسّن صحة القلب: تحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط والكوليسترول الضار.تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن: أبرزها فيتامين A، C، البوتاسيوم، والمنغنيز.منخفضة السعرات: ما يجعلها خيارًا صحيًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.طرق تناول الخرما:تؤكل طازجة كما هي، بعد تقشيرها أو دون تقشير حسب النوع.تُستخدم في الحلويات والعصائر والمربى.تُجفف وتؤكل كوجبة خفيفة مغذية.