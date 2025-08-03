متى يظهر سكري الحمل لدى المرأة؟

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يمكن أن يتطور سكري الحمل في أي وقت خلال الحمل. ورغم ندرة حدوثه، إلا أنه من الممكن أن يبدأ في وقت مبكر خلال الثلث الأول من الحمل، لكنه أكثر شيوعاً في مراحل لاحقة.وتقول تقارير منها في ، بأن سكري الحمل يبدأ عادةً في الأسبوع الـ 24 من الحمل تقريباً.ولذلك، يُجرى فحص الروتيني عادةً بعد الأسبوع الـ24 من الحمل، بحسب "مديكال نيوز توداي".سكري الحمل المبكروقد يستخدم بعض خبراء الصحة مصطلح "سكري الحمل المبكر" لوصف سكري الحمل الذي يحدث قبل الأسبوع الـ20 من الحمل.وبشكل عام سكري الحمل أكثر شيوعاً في الثلثين الثاني والثالث، ويشير الثلث الثاني إلى الفترة من 13 إلى 28 أسبوعاً، والثالث إلى الفترة من 29 إلى 40 أسبوعاً من الحمل.