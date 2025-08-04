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صحة

تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!

Lebanon 24
04-08-2025 | 14:00
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إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر، فقد يكون الحل في فحص مستويات 7 فيتامينات ومعادن أساسية، إذ تُظهر الأبحاث أن تصحيح النقص فيها يُعيد كثافة الشعر خلال 3 أشهر فقط لدى معظم النساء.

إليك أبرزها:
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1. فيتامين D: يعزز تكوين بصيلات الشعر، ونقصه شائع بسبب قلة التعرض للشمس.
 
2. البيوتين (B7): يحوّل البروتين إلى كيراتين، ونقصه يؤدي إلى ترقق الشعر.
 
3. الحديد: أساسي لنقل الأوكسجين إلى جذور الشعر، ونقصه شائع عند النساء.
 
4. حمض الفوليك (B9): يدعم تجديد خلايا الشعر، ونقصه يُسبب التعب وسقوط الشعر.
 
5. فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحمي فروة الرأس ويُعزز نمو الشعر.
 
6. الزنك: ضروري لإصلاح الخلايا وتوازن الزيوت في فروة الرأس.
 
7. فيتامين C: يعزز إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد.

أما الخبر السار فهو أن علاج هذه النواقص سهل ومتاح عبر الطعام أو المكملات الغذائية، ولكن يُنصح دائمًا بإجراء فحوصات دم قبل البدء بأي علاج.
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