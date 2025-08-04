تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!





إليك أبرزها:

Advertisement 1. فيتامين D: يعزز تكوين بصيلات الشعر، ونقصه شائع بسبب قلة التعرض للشمس. إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر، فقد يكون الحل في فحص مستويات 7 فيتامينات ومعادن أساسية، إذ تُظهر الأبحاث أن تصحيح النقص فيها يُعيد كثافة الشعر خلال 3 أشهر فقط لدى معظم النساء.



2. البيوتين (B7): يحوّل البروتين إلى كيراتين، ونقصه يؤدي إلى ترقق الشعر.



3. الحديد: أساسي لنقل الأوكسجين إلى جذور الشعر، ونقصه شائع عند النساء.



4. حمض الفوليك (B9): يدعم تجديد خلايا الشعر، ونقصه يُسبب التعب وسقوط الشعر.



5. فيتامين E: مضاد أكسدة قوي يحمي فروة الرأس ويُعزز نمو الشعر.

6. الزنك: ضروري لإصلاح الخلايا وتوازن الزيوت في فروة الرأس.