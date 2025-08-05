Advertisement

صحة

علاج واعد يقلب موازين المعركة مع سرطان الدم.. ما مدى فعاليته؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1401030-638900201973555439.jpeg
Doc-P-1401030-638900201973555439.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة أسترالية حديثة عن نهج علاجي جديد قد يُحدث تحولًا جذريًا في علاج أحد أخطر وأندر أنواع سرطان الدم، وهو سرطان الدم النقوي المزمن، المعروف بصعوبة علاجه ومقاومته للعلاجات التقليدية.
Advertisement

ونشرت مجلة Blood نتائج الدراسة التي اختبرت مزيجًا علاجيًا يجمع بين العقار التجريبي Lenzilumab والعلاج الكيميائي المعروف Azacitidine. وقد أظهر هذا العلاج المشترك نتائج مذهلة، إذ سجّل 22 من أصل 34 مريضًا تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأولى، مع انخفاض كبير في أعداد الخلايا الضارة ومؤشرات الالتهاب، واستمر التحسن مع مرور الوقت.

العقار Lenzilumab، المطوّر في أستراليا، يعمل على تعطيل جزيء إشاري مسؤول عن إنتاج الخلايا السرطانية والالتهابات المرافقة لها. وقد أشار البروفيسور دان توماس، قائد الفريق البحثي، إلى أن هذه النتائج تُعد سابقة من نوعها، حيث استمر 15 مريضًا في العلاج لأكثر من عام دون أي مؤشرات على عودة المرض، فيما واصل بعض المرضى العلاج لأكثر من ثلاث وأربع سنوات مع استقرار تام في حالتهم الصحية.

ولم تقتصر فعالية العلاج على هذا النوع فقط، بل أظهرت الدراسة مؤشرات أولية على فاعليته في أنواع أخرى من سرطانات الدم، مثل ابيضاض الدم النقوي الحاد المقاوم للعلاجات، حيث ساهم العقار في خفض نسبة الخلايا السرطانية في نخاع العظم بشكل واضح.

ورغم أن هذه النتائج ما زالت في مراحلها التجريبية، وصفها الخبراء بأنها استثنائية وتحمل أملاً كبيرًا في تحسين فرص الشفاء أو إطالة أعمار المرضى الذين يواجهون سرطانات دموية صعبة العلاج.
مواضيع ذات صلة
من "لعنة الفراعنة" إلى أملٍ طبي: فطرٌ قاتل يتحوّل إلى علاجٍ واعد للسرطان
lebanon 24
06/08/2025 01:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض غير واضحة لسرطان الدم.. ما هي؟
lebanon 24
06/08/2025 01:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فعاليات محافظة السويداء: جهات تسعى للتعطيل و الفوضى و نحملهم مسؤولية سفك الدم
lebanon 24
06/08/2025 01:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: "بعوضة صينية" قد تقلب موازين التجسس في العالم!
lebanon 24
06/08/2025 01:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-05
14:30 | 2025-08-05
11:55 | 2025-08-05
10:58 | 2025-08-05
09:32 | 2025-08-05
07:27 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24