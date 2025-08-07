Advertisement

صحة

لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال

Lebanon 24
07-08-2025 | 03:13
وجد باحثون أستراليون أن العلاج النفسي بالكلام يمكن أن يخفف آلام الظهر المزمنة ويحسن نشاط المرضى وجودة حياتهم لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد العلاج.

وأظهرت الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة ماكواري في سيدني، أن العلاج النفسي، وخاصة العلاج الوظيفي المعرفي، يعد تدخلا عالي القيمة ومنخفض المخاطر يقلل بشكل ملحوظ من تأثير هذه الآلام.
وخلص الباحثون إلى أن العلاج الوظيفي المعرفي، سواء بمفرده أو مع التغذية الراجعة الحيوية، كان أكثر فعالية من الرعاية الاعتيادية في تقليل محدودية النشاط الناتجة عن آلام أسفل الظهر، كما قلل من شدة الألم بعد 3 سنوات. (روسيا اليوم) 
06:57 | 2025-08-07
04:51 | 2025-08-07
00:41 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-06
15:00 | 2025-08-06
12:00 | 2025-08-06
