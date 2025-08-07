Advertisement

صحة

لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1401967-638901944516366991.png
Doc-P-1401967-638901944516366991.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد جدل طويل حول تأثير منتجات الألبان على الصحة، جاءت دراسة حديثة لتقلب المفاهيم الشائعة وتؤكد أن استهلاك الألبان، بمختلف أنواعها، قد يكون مفتاحًا لصحة أفضل للمرأة، خصوصًا في ما يتعلّق بصحة القلب، والوقاية من السرطان، والسكري من النوع الثاني.
Advertisement

وقد نُشرت نتائج الدراسة في المجلة "الأوروبية للتغذية الإكلينيكية"، مشيرة إلى أن كلًا من الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم تساهم في تحسين صحة القلب، بينما برزت منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي كالأكثر فائدة عند تناولها بانتظام.

وأكد الباحثون أن تناول الألبان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض، أبرزها:
- أمراض القلب
- أنواع من السرطان (كالمثانة، والثدي، والقولون والمستقيم)
- السكري من النوع الثاني
- السمنة


تفصيل النتائج بحسب نوع المنتج:

- الحليب
ساهم استهلاك الحليب في تقليل احتمالات الإصابة بـ13 مشكلة صحية، من بينها سرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم.

- الجبن
أظهرت الدراسة أن الجبن يساعد في تقليل خطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

- اللبن
برز اللبن كخيار صحي ممتاز، إذ ساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وأنواع من السرطان منها المثانة والثدي والقولون.


وتوصي الإرشادات الغذائية العالمية بتناول 2 إلى 3 حصص من منتجات الألبان يوميًا، كجزء من نظام غذائي متوازن يضمن للمرأة الحفاظ على صحتها في مختلف مراحل العمر.
مواضيع ذات صلة
هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟
lebanon 24
08/08/2025 00:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
lebanon 24
08/08/2025 00:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة لافتة.. تناول عصير الفاكهة الطبيعي قد يقلل خطر الإصابة بالسكري
lebanon 24
08/08/2025 00:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
lebanon 24
08/08/2025 00:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-08-07
10:53 | 2025-08-07
06:57 | 2025-08-07
04:51 | 2025-08-07
03:13 | 2025-08-07
00:41 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24