لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري

بعد جدل طويل حول تأثير منتجات الألبان على الصحة، جاءت دراسة حديثة لتقلب المفاهيم الشائعة وتؤكد أن استهلاك الألبان، بمختلف أنواعها، قد يكون مفتاحًا لصحة أفضل للمرأة، خصوصًا في ما يتعلّق بصحة القلب، والوقاية من السرطان، والسكري من النوع الثاني.وقد نُشرت نتائج الدراسة في المجلة "الأوروبية للتغذية الإكلينيكية"، مشيرة إلى أن كلًا من الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم تساهم في تحسين صحة القلب، بينما برزت منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي كالأكثر فائدة عند تناولها بانتظام.وأكد الباحثون أن تناول الألبان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض، أبرزها:- أمراض القلب- أنواع من السرطان (كالمثانة، والثدي، والقولون والمستقيم)- من النوع الثاني- السمنة- الحليبساهم استهلاك الحليب في تقليل احتمالات الإصابة بـ13 مشكلة صحية، من بينها سرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم.- الجبنأظهرت الدراسة أن الجبن يساعد في تقليل خطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم.- اللبنبرز اللبن كخيار صحي ممتاز، إذ ساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وأنواع من السرطان منها المثانة والثدي والقولون.وتوصي الإرشادات الغذائية العالمية بتناول 2 إلى 3 حصص من منتجات الألبان يوميًا، كجزء من نظام غذائي متوازن يضمن للمرأة الحفاظ على صحتها في مختلف مراحل العمر.