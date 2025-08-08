Advertisement

صحة

متلازمة التعب المزمن.. علماء يكتشفون "لغزاً جديداً"

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1402132-638902367609649314.jpg
Doc-P-1402132-638902367609649314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف فريق من العلماء سببا بيولوجيا جديدا لمتلازمة التعب المزمن، ما يفتح آفاقا لفهم هذا المرض المنهك الذي طالما شكك البعض في وجوده واعتبره نفسيا.

ورُبطت هذه الحالة الآن باختلافات جينية واضحة في الحمض النووي للمرضى، وهو ما يوفر أول دليل قوي على أن الجينات الموروثة تؤثر في خطر الإصابة بمتلازمة التعب المزمن (CFS)، والمعروفة أيضا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME).
Advertisement

وأجرت جامعة إدنبرة دراسة رائدة حللت خلالها الحمض النووي لأكثر من 15000 مريض، وحددت 8 علامات جينية مميزة لدى المصابين، مرتبطة بالجهازين المناعي والعصبي، وبعضها يعكس كيفية استجابة الجسم للعدوى، ما يبرر شيوع بداية الأعراض بعد الإصابة بعدوى ما.

ويقول البروفيسور كريس بونتينغ، قائد المشروع، إن هذه الإشارات الجينية تفسر أيضا سبب الألم الشائع بين المرضى، معتبرا هذا الاكتشاف بمثابة "جرس إنذار" يقدم فهما جديدا لأسباب المرض.

وتشير النتائج إلى أن الجينات تلعب دورا أساسيا في المرض، ما يمنح المرضى مصداقية أكبر ويقلل من الوصمة الاجتماعية، حسبما أكدت سونيا شودري، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "العمل من أجل التعب المزمن" والباحثة المشاركة في الدراسة.

وترى شودري أن هذه الدراسة تحوّل النقاش العلمي من غياب معرفة لأسباب المرض إلى وضع أهداف واضحة للبحث، وتأمل أن تساهم في تحسين التشخيص والعلاج في المستقبل.

الجدير بالذكر أن عدد المصابين بمتلازمة التعب المزمن يُقدّر بنحو 67 مليون شخص حول العالم، مع ارتفاع نسبة الإصابة بين النساء دون معرفة السبب الدقيق.

وتشمل أعراض المرض: الألم وضبابية التفكير ونقصا حادا في الطاقة، مع تفاقم حاد للأعراض بعد أقل مجهود بدني أو ذهني، ما يجعل حياة المرضى صعبة للغاية.
مواضيع ذات صلة
متلازمة ما بعد كوفيد.. العلماء يكتشفون "خلايا شبحية" تدمّر الجسم بصمت!
lebanon 24
08/08/2025 10:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فصيلة دم جديدة نادرة تُكتشف على يد فريق من العلماء
lebanon 24
08/08/2025 10:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف علمي يفك لغزاً عمره نصف قرن في أعماق الأرض
lebanon 24
08/08/2025 10:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة واحدة في العالم
lebanon 24
08/08/2025 10:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:59 | 2025-08-08
23:00 | 2025-08-07
16:00 | 2025-08-07
14:00 | 2025-08-07
10:53 | 2025-08-07
06:57 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24