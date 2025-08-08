لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث.. إطلاق أول "فياغرا للنساء"

أعلنت شركة Weir Science النيوزيلندية عن خططها لإطلاق دواء نباتي جديد يحمل اسم Myregyna، يوصف بأنه أول علاج غير هرموني مخصص لتحسين الوظيفة الجنسية لدى النساء بعد سن الخمسين، مع توقعات بأن تتجاوز مبيعاته 7.5 مليار جنيه إسترليني سنويا.

Advertisement

وبذلك يستعد العالم لاستقبال علاج جديد يوصف بأنه "فياغرا للنساء"، قد يفتح الباب أمام تحسين الصحة الجنسية والحياة بعد انقطاع الطمث، دون الحاجة إلى العلاجات الهرمونية التقليدية.

وأكدت مخترعة الدواء، عالمة الأحياء الخلوية الدكتورة إيونا وير، أن Myregyna أظهر فعالية في تحسين الاستجابة الجنسية وتعزيز الترطيب الطبيعي للجسم، موضحة أن الهدف من تطويره هو عكس آثار متلازمة انقطاع الطمث البولي التناسلي (GSM) التي تؤثر في ملايين النساء حول العالم.



وأشارت وير إلى أن نتائج التجارب السريرية التي أُجريت على نساء نيوزيلنديات تجاوزن سن 55 عاما كانت "مذهلة"، حيث استعادت بعض المشاركات نشاطهن الجنسي من الانقطاع، ووصلن إلى النشوة دون ألم.



وأضافت: "الفوائد لا تقتصر على الجنس فقط، بل تمنح النساء طاقة وحيوية للاستمتاع بالحياة مجددا". (روسيا اليوم)