5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات

وجدت دراسة رائدة، أن النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل يمكنهن خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلاً بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي مستدام.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية يونغ لو لين للطب، والجامعة الوطنية في ، وجامعة هارفارد، وأكدوا أن العادات القابلة للتعديل تُحدث فرقاً إيجابياًوللوصول إلى هذه النتيجة، تتبع الباحثون أكثر من 4300 امرأة من مجموعة دراسة صحة الممرضات الثانية طويلة الأمد (استمرت 28 عاماً)، وجميعهن أصبن بسكري الحمل، ولكنهن كنّ خاليات من أمراض القلب والسكري في البداية.ووجدت الدراسة التي نشرتها "جمعية القلب "، أن النساء اللواتي التزمن لفترة طويلة الأمد بمجموعة من 5 سلوكيات صحية لأسلوب الحياة قلّلن من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 86% مقارنةً بمن لم يتبنّين أياً من هذه العادات.5 سلوكيات صحيةوالعادات هي: الحفاظ على وزن صحي، والامتواللافت للنظر، حسب النتائج، أنه بين النساء اللواتي التزمن باستمرار بجميع عوامل نمط الحياة الـ5 المثلى، لم تُلاحظ أي حالات قلبية وعائية على مدار ما يقرب من 28 عاماً من المتابعة.يانغ جياشي، الباحث في لصحة المرأة الآسيوية التابع لجامعة سنغافورة الوطنية للطب: "تشير نتائجنا إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية ليست نتيجة حتمية للنساء اللواتي لديهن تاريخ من سكري الحمل".وأضاف: "حتى التحسينات البسيطة في نمط الحياة بعد الحمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في ".ناع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي عالي الجودة، وتناول باعتدال.