31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير خطير.. ساعات الشاشة الطويلة قد تقود أطفالك لأمراض القلب
Lebanon 24
09-08-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أُجريت في الدنمارك أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات، سواءً على الأجهزة اللوحية أو الهواتف أو التلفزيون، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمشكلات في الأيض.
وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة جمعية القلب الأميركية، فإنّ "
الأطفال والشباب
البالغين الذين يمضون ساعات طويلة أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ومشكلات الأيض، مثل ارتفاع ضغط
الدم
وارتفاع
الكوليسترول
ومقاومة الأنسولين"، كما يواجه هؤلاء خطراً أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو بداء
السكري
.
Advertisement
باستخدام بيانات من مجموعات من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً (أكثر من 1000 مراهق) بشأن وقت استخدامهم للشاشات وعادات نومهم، درس الباحثون العلاقة بين وقت استخدام الشاشات وما يُسمى بعوامل خطر القلب والأيض.
وأظهر التحليل أن كل ساعة إضافية من وقت استخدام الشاشات تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وأن
الفجوة
كانت أكبر بين المراهقين والشباب في سن 18 عاما مقارنةً بالأطفال في سن 10 سنوات، إلى ذلك، يتفاقم الخطر مع قلة النوم.
وقال الباحث في
جامعة كوبنهاغن
ديفيد هورنر، المعد
الرئيسي
للدراسة، في بيان "هذا يعني أن الطفل الذي يمضي ثلاث ساعات يومياً أمام الشاشات سيكون أكثر عرضة للخطر بمقدار ربع إلى نصف انحراف معياري مقارنةً بأقرانه".
وحذر من أنه "إذا ضاعفنا هذا الخطر على مستوى مجموعة كاملة من الأطفال، سنرى تحولاً كبيراً في خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية المبكرة، والذي قد يستمر حتى مرحلة البلوغ"، لا يوجد إجماع بين الباحثين على الآثار الضارة للشاشات على الأطفال والمراهقين، لكن الأغلبية تتفق على أن الأطفال الأصغر سناً أكثر عرضة للخطر من البالغين.
مواضيع ذات صلة
التعرّض المطوّل للشاشات يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب.. دراسة تكشف
Lebanon 24
التعرّض المطوّل للشاشات يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب.. دراسة تكشف
09/08/2025 13:47:40
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير طبي.. فرقعة الأصابع عادة خطيرة قد تقود للجراحة
Lebanon 24
تحذير طبي.. فرقعة الأصابع عادة خطيرة قد تقود للجراحة
09/08/2025 13:47:40
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
09/08/2025 13:47:40
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
09/08/2025 13:47:40
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
Lebanon 24
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
03:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
Lebanon 24
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
02:00 | 2025-08-09
09/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات
00:00 | 2025-08-09
09/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
23:00 | 2025-08-08
08/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2025-08-09
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
03:00 | 2025-08-09
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
02:00 | 2025-08-09
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
00:00 | 2025-08-09
5 عادات صحية تعدّل تأثير سكري الحمل على القلب.. اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2025-08-08
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
16:00 | 2025-08-08
الكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب.. ما علاقة الحمض النووي بذلك؟
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24