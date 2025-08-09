Advertisement

صحة

وداعًا للحقن.. قرص يومي جديد يذيب 12% من الوزن في 72 أسبوعًا

09-08-2025 | 14:00
في تجربة رائدة استمرت 72 أسبوعًا، تمكن المشاركون الذين تناولوا دواء "أورفورغليبرون" الجديد من فقدان 12.4% من وزن أجسامهم في المتوسط، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الضار والدهون وضغط الدم.
شملت الدراسة 3127 شخصًا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، دون إصابتهم بالسكري، وأظهرت أن 59.6% من المرضى فقدوا أكثر من 10% من وزنهم، فيما فقد 39.6% أكثر من 15%.
 
الدواء، الذي تنتجه شركة "ليلي"، يعد أول علاج فموي من نوعه لاستهداف مستقبلات GLP-1، وهو نفس النهج الذي تتبعه حقن أوزمبيك وويغوفي ومونجارو في تثبيط الشهية وزيادة الإحساس بالشبع.
 
لكن ميزة "أورفورغليبرون" تكمن في سهولة تناوله وتخزينه مقارنة بالحقن، إضافة إلى كونه أقل تكلفة.
 
الشركة تخطط لإطلاقه عالميًا مطلع العام المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، مؤكدة أن آثاره الجانبية كانت خفيفة إلى متوسطة، ما يجعله خيارًا آمنًا وواعدًا لعلاج السمنة التي تطال أكثر من مليار شخص حول العالم.
 
