30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
وداعًا للحقن.. قرص يومي جديد يذيب 12% من الوزن في 72 أسبوعًا
Lebanon 24
09-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تجربة رائدة استمرت 72 أسبوعًا، تمكن المشاركون الذين تناولوا دواء "أورفورغليبرون" الجديد من فقدان 12.4% من وزن أجسامهم في المتوسط، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مستويات
الكوليسترول
الضار والدهون وضغط
الدم
.
Advertisement
شملت الدراسة 3127 شخصًا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، دون إصابتهم بالسكري، وأظهرت أن 59.6% من المرضى فقدوا أكثر من 10% من وزنهم، فيما فقد 39.6% أكثر من 15%.
الدواء، الذي تنتجه شركة "ليلي"، يعد أول علاج فموي من نوعه لاستهداف مستقبلات GLP-1، وهو نفس النهج الذي تتبعه حقن أوزمبيك وويغوفي ومونجارو في تثبيط الشهية وزيادة الإحساس بالشبع.
لكن ميزة "أورفورغليبرون" تكمن في سهولة تناوله وتخزينه مقارنة بالحقن، إضافة إلى كونه
أقل تكلفة
.
الشركة تخطط لإطلاقه عالميًا مطلع العام المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، مؤكدة أن آثاره الجانبية كانت خفيفة إلى متوسطة، ما يجعله خيارًا آمنًا وواعدًا لعلاج السمنة التي تطال أكثر من مليار شخص حول العالم.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب سيجريان اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من اليوم
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب سيجريان اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من اليوم
10/08/2025 01:03:13
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. فوائد صحية خفية لحقن إنقاص الوزن
Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف.. فوائد صحية خفية لحقن إنقاص الوزن
10/08/2025 01:03:13
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعًا للأطقم والزراعة.. العلماء يقتربون من تحقيق حلم أسنان تنمو من جديد!
Lebanon 24
وداعًا للأطقم والزراعة.. العلماء يقتربون من تحقيق حلم أسنان تنمو من جديد!
10/08/2025 01:03:13
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينيت تلقى تقديرات من الجيش أن العملية ستحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينيت تلقى تقديرات من الجيش أن العملية ستحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة
10/08/2025 01:03:13
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
Lebanon 24
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
16:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
Lebanon 24
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
10:31 | 2025-08-09
09/08/2025 10:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
07:11 | 2025-08-09
09/08/2025 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
Lebanon 24
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
03:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-08-09
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
10:31 | 2025-08-09
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
07:11 | 2025-08-09
كيف يؤثر الجوع على الجسم؟
04:00 | 2025-08-09
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
03:00 | 2025-08-09
ما سر رشاقة مؤثري الطعام على مواقع التواصل؟
02:00 | 2025-08-09
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 01:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24