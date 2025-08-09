30
صحة
11 دقيقة تنس يوميًا قد تمنحك 10 سنوات إضافية من الحياة!
Lebanon 24
09-08-2025
|
16:00
كشفت دراسة حديثة أن ممارسة رياضة التنس بانتظام، حتى لمدة 11 دقيقة فقط يوميًا، قد تضيف ما يقارب 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.
الدراسة، التي تابعت أكثر من 8500 شخص على مدى 25 عامًا، وجدت أن لاعبي التنس يعيشون أطول بـ9.7 سنوات مقارنة بغير الممارسين، متفوقين على رياضات أخرى مثل تنس الريشة وكرة القدم.
ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى الجمع بين التمارين الهوائية عالية الكثافة والفوائد الاجتماعية للرياضة، ما يحسن صحة القلب ويقلل من مخاطر السكتات الدماغية وأمراض القلب، ويعزز الصحة العقلية والجسدية.
المدربة الشخصية ناتاشا تافاريس أكدت أن التنس يُحتسب ضمن 75 دقيقة من التمارين الموصى بها أسبوعيًا، ويقوي عضلات الساقين والجذع والذراعين، ويحسن المرونة وقوة القبضة، وهي مؤشر مهم للصحة العامة خاصة لدى كبار السن.
كما أن ساعة من التنس الفردي تحرق حتى 600 سعرة حرارية للرجال و420 للنساء، ما يجعله نشاطًا مثاليًا لدعم
التحكم في
الوزن.
