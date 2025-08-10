Advertisement

صحة

هكذا تكشف عن سرعة شيخوختك ومخاطر إصابتك بالأمراض!

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1402830-638903670361062903.png
Doc-P-1402830-638903670361062903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجح فريق بحثي بقيادة أستاذ علم النفس والأعصاب أحمد الحريري من جامعة ديوك في تطوير معيار جديد لقياس سرعة الشيخوخة البيولوجية عبر تحليل صورة واحدة للدماغ بالرنين المغناطيسي.
Advertisement
 
الأداة، التي أطلق عليها اسم "سرعة دنيدن للشيخوخة المحسوبة من التصوير العصبي" (DunedinPACNI)، قادرة على التنبؤ بمخاطر الإصابة المستقبلية بأمراض القلب والسكتات الدماغية والخرف والضعف البدني وحتى الوفاة المبكرة.
اعتمد الباحثون على بيانات "دراسة دنيدن" التي تابعت أكثر من ألف شخص منذ ولادتهم في أوائل السبعينيات حتى منتصف العمر، حيث تم تحليل حجم وسمك مناطق الدماغ ونسبة المادة البيضاء إلى الرمادية باستخدام خوارزميات تعلم آلي، وربط هذه البيانات بمؤشرات التدهور البدني والإدراكي.
تمت مقارنة الأداة الجديدة بأداة سابقة تعتمد على بيانات الميثلة في الحمض النووي (DunedinPACE)، وأظهرت نتائج متشابهة، مما يعزز موثوقيتها. وقد أثبتت فعاليتها عند اختبارها على أكثر من 42 ألف صورة دماغية من البنك الحيوي البريطاني وبيانات من مبادرة الزهايمر ومجموعات من أميركا الجنوبية.
 
الباحثون يرون أن هذه التقنية قد تصبح أداة تشخيصية مهمة لتخصيص التدخلات الطبية ومنع الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
مواضيع ذات صلة
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
lebanon 24
10/08/2025 12:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: التعرض المبكر للبلاستيك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال
lebanon 24
10/08/2025 12:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
lebanon 24
10/08/2025 12:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المضغ والبلع بسرعة.. طريق سريع إلى أمراض خطيرة
lebanon 24
10/08/2025 12:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
04:43 | 2025-08-10
00:00 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
16:00 | 2025-08-09
14:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24