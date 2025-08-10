31
صحة
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
Lebanon 24
10-08-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحذر خبراء الصحة من التسمم الغذائي الناتج عن تناول أطعمة ملوثة بجراثيم مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، حيث تختلف الأعراض من خفيفة إلى حادة، وتشمل الإسهال، آلام المعدة، الغثيان، القيء، وارتفاع الحرارة.
Advertisement
الأعراض الخطيرة التي تستوجب مراجعة الطبيب فورًا تشمل الإسهال الدموي، استمرار الإسهال أكثر من 3 أيام، ارتفاع الحرارة الشديدة، التقيؤ المستمر، وعلامات الجفاف مثل قلة التبول أو الدوار.
كما تشكل بعض الحالات خطرًا خاصًا على الحوامل وكبار السن والأطفال.
الجراثيم المسببة متنوعة وتشمل: المكورات العنقودية الذهبية، ضمة الجراثيم، المطثية الحاطمة، السالمونيلا، النوروفيروس، كلوستريديوم بوتولينوم، كامبيلوباكتر، الإشريكية القولونية، السيكلوسبورا، والليستيريا، ولكل منها فترة حضانة وأعراض ومصادر تلوث خاصة.
وينصح الأطباء بالحرص على طهو الطعام جيدًا، وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المبسترة، والحفاظ على النظافة أثناء التحضير، مع شرب الكثير من السوائل عند الإصابة لتجنب الجفاف
