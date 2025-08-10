Advertisement

صحة

منها الحوامل... 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1403088-638904396296589017.jpg
Doc-P-1403088-638904396296589017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار تقرير لموقع "ذا هيلث" فهناك 6 فئات من الناس يجب أن ينتبهوا لخطورة تناول الشاي الأخضر وهي كالآتي:

- المصابون بحساسية الأمعاء: قد يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد شرب الشاي الأخضر.
Advertisement

كما يحذر الخبراء من أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما، كما قد يفاقم أمراض الكبد.

- الأطفال: يجب عدم تقديم الشاي الأخضر للأطفال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. قد يؤدي هذا المشروب إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي لديهم، كما قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والدهون.

- المصابون بحساسية من الكافيين: وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين فعليهم تجنب الشاي الأخضر، إذ أنه حتى الكميات الصغيرة منه قد تسبب تسارعاً في ضربات القلب أو التهيج أو الرعشة.

- مرضى فقر الدم: يجب على المصابين بفقر الدم أو نقص الحديد تجنب الشاي الأخضر لأنه يعيق امتصاص الجسم للحديد غير الهيم (النوع الموجود في الأطعمة النباتية).

- المرضعات والحوامل: تبين أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.

- حساسية المعدة: مركب التانين الطبيعي الموجود في الشاي الأخضر يرفع من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والإمساك. لذا ينصح بتجنبه لمن يعانون من حساسية المعدة.
مواضيع ذات صلة
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
lebanon 24
10/08/2025 18:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
lebanon 24
10/08/2025 18:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
6 فوائد مذهلة لتناول الرمان ثلاث مرات أسبوعيًا
lebanon 24
10/08/2025 18:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة.. تعرفوا إليها
lebanon 24
10/08/2025 18:31:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
04:43 | 2025-08-10
02:00 | 2025-08-10
00:00 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
16:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24