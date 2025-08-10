Advertisement

صحة

5 فوائد لعصير البطيخ.. تعرّفو اليها

Lebanon 24
10-08-2025 | 15:19
أثبتت الدراسات أن عصير البطيخ يُعد من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتحسين أداء التمارين الرياضية وصحة عضلة القلب.
وبحسب تقرير نشره موقع "فري ويل هيلث"، يحتوي عصير البطيخ على أكثر من 90% ماء، ما يجعله مصدراً طبيعياً فعالاً للترطيب، خصوصاً خلال فصل الصيف. كما يوفر مشروب البطيخ معادن إلكتروليتية مهمة تلعب دوراً أساسياً في تنظيم انقباض العضلات ووظائف الدماغ.

ويشمل عصير البطيخ مجموعة من الفيتامينات الأساسية، منها فيتامين أ، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، التي تسهم في دعم صحة الجسم بشكل عام.

ويتميز العصير بوجود حمض السيترولين الذي يساعد على خفض ضغط الدم من خلال زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وهو عنصر مهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما يحتوي عصير البطيخ على حمض الأرجينين ومضادات أكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، التي تعزز صحة القلب وتحمي البشرة من أضرار الأشعة الشمسية. (موقع 24)
