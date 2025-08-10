29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
5 فوائد لعصير البطيخ.. تعرّفو اليها
Lebanon 24
10-08-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثبتت الدراسات أن عصير البطيخ يُعد من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم وتحسين أداء التمارين الرياضية وصحة عضلة القلب.
Advertisement
وبحسب تقرير نشره موقع "فري ويل هيلث"، يحتوي عصير البطيخ على أكثر من 90% ماء، ما يجعله مصدراً طبيعياً فعالاً للترطيب، خصوصاً خلال فصل الصيف. كما يوفر مشروب البطيخ معادن إلكتروليتية مهمة تلعب دوراً أساسياً في تنظيم انقباض العضلات ووظائف الدماغ.
ويشمل عصير البطيخ مجموعة من الفيتامينات الأساسية، منها فيتامين أ، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، التي تسهم في دعم صحة الجسم
بشكل عام
.
ويتميز العصير بوجود حمض السيترولين الذي يساعد على خفض ضغط
الدم
من خلال زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وهو عنصر مهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
كما يحتوي عصير البطيخ على حمض الأرجينين ومضادات أكسدة مثل الليكوبين والبيتا كاروتين، التي تعزز صحة القلب وتحمي البشرة من أضرار الأشعة الشمسية. (موقع 24)
مواضيع ذات صلة
فوائدها كثيرة... لن ترموا قشور البطيخ بعد اليوم!
Lebanon 24
فوائدها كثيرة... لن ترموا قشور البطيخ بعد اليوم!
11/08/2025 01:15:53
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة الصيف… تعرف على الفوائد المدهشة للبطيخ
Lebanon 24
فاكهة الصيف… تعرف على الفوائد المدهشة للبطيخ
11/08/2025 01:15:53
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
Lebanon 24
مخاطر صحية قد لا تتوقعها من البطيخ
11/08/2025 01:15:53
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ
Lebanon 24
تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ
11/08/2025 01:15:53
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دور جديد للدماغ في داء السكري.. اليكم آخر الابحاث
Lebanon 24
دور جديد للدماغ في داء السكري.. اليكم آخر الابحاث
14:58 | 2025-08-10
10/08/2025 02:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتقل عبر المياه.. وباء خطير ينتشر في السودان!
Lebanon 24
ينتقل عبر المياه.. وباء خطير ينتشر في السودان!
12:58 | 2025-08-10
10/08/2025 12:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
منها الحوامل... 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر
Lebanon 24
منها الحوامل... 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر
09:17 | 2025-08-10
10/08/2025 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
Lebanon 24
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
05:00 | 2025-08-10
10/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
Lebanon 24
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
04:43 | 2025-08-10
10/08/2025 04:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
02:16 | 2025-08-10
10/08/2025 02:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
02:45 | 2025-08-10
10/08/2025 02:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:58 | 2025-08-10
دور جديد للدماغ في داء السكري.. اليكم آخر الابحاث
12:58 | 2025-08-10
ينتقل عبر المياه.. وباء خطير ينتشر في السودان!
09:17 | 2025-08-10
منها الحوامل... 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر
05:00 | 2025-08-10
من السالمونيلا إلى الليستيريا.. تعرف على أعراض وأخطر أنواع التسمم الغذائي!
04:43 | 2025-08-10
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
02:00 | 2025-08-10
هكذا تكشف عن سرعة شيخوختك ومخاطر إصابتك بالأمراض!
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
11/08/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24