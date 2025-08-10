Advertisement

صحة

كم يحتاج الجسم من البروتين؟ نصائح للرياضيين

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:00
أكد خبراء التغذية أن البروتين عنصر غذائي أساسي يلعب دوراً حيوياً في دعم نمو العضلات، وترميم الأنسجة، وبناء البشرة والشعر والأظافر، بالإضافة إلى دوره في تعزيز المناعة والهضم ونقل الأكسجين داخل الجسم.
ويحتاج الشخص البالغ قليل الحركة إلى حوالي 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، بينما قد يرتفع هذا المعدل إلى 2 غرام لكل كيلوغرام بالنسبة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من البروتين لدعم نشاطهم البدني.

وحذر الخبراء من الإفراط في تناول البروتين، لما قد يسببه ذلك من إجهاد للكلى، والجفاف، ومشاكل في الجهاز الهضمي، خاصة إذا كان مصدر البروتين من اللحوم المصنعة، حيث قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ونصح الخبراء بالحفاظ على توازن النظام الغذائي عبر تناول كميات مناسبة من الكربوهيدرات والدهون بجانب البروتين، لتفادي الآثار السلبية.

ولفت التقرير إلى أن تحقيق احتياجات الرياضيين من البروتين قد يكون صعباً من خلال الطعام فقط، إذ يتطلب الأمر مثلاً تناول 30 بيضة أو 2.5 كيلوغرام من الفاصوليا المطبوخة يومياً، ما يجعل مكملات مسحوق البروتين خياراً عملياً للحصول على الكميات المطلوبة، حيث يحتوي كل مغرفة منها على 20-30 غراماً من البروتين.

وأكد الخبراء أن الأطعمة الكاملة مثل اللحوم، الأسماك، منتجات الألبان، والفاصوليا تبقى الأفضل كمصادر رئيسية للبروتين، مع استخدام المكملات بشكل معتدل لتلبية الاحتياجات الفردية. (موقع 24)
