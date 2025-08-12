فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم

Advertisement

الخس من الخضروات الورقية الخفيفة والمحبوبة، ويُعتبر مكوّنًا أساسيًا في السلطات والوجبات الصحية. لا يقتصر دور الخس على إضفاء النكهة والقرمشة، بل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.1. منخفض السعرات الحراريةالخس خيار ممتاز لمن يرغب في خسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فهو غني بالماء وفقير بالسعرات الحرارية.2. غني بالأليافيساعد الخس في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك بفضل احتوائه على كمية جيدة من الألياف.3. يحتوي على مضادات أكسدةيحتوي الخس على فيتامين C وA، وهما مضادان قويان للأكسدة، يساهمان في حماية الجسم من الأمراض المزمنة ومحاربة الجذور الحرة.4. مفيد لصحة القلبالبوتاسيوم الموجود في الخس يساهم في تنظيم ضغط ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.5. يعزز صحة العيونفيتامين A الموجود في الخس مهم لصحة البصر، ويقي من مشاكل المرتبطة بتقدم العمر.6. يرطّب الجسمنظرًا لغناه بالماء، يساعد الخس في ترطيب الجسم، خاصة في فترات الحر الشديد.7. يساهم في تقوية المناعةبفضل احتوائه على فيتامين C، يمكن أن يدعم الخس الجهاز المناعي ويعزز مقاومة الجسم للأمراض.