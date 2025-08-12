فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم

الخس من الخضروات الورقية الخفيفة والمحبوبة، ويُعتبر مكوّنًا أساسيًا في السلطات والوجبات الصحية. لا يقتصر دور الخس على إضفاء النكهة والقرمشة، بل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.
1. منخفض السعرات الحرارية
الخس خيار ممتاز لمن يرغب في خسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فهو غني بالماء وفقير بالسعرات الحرارية.
2. غني بالألياف
يساعد الخس في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك بفضل احتوائه على كمية جيدة من الألياف.
3. يحتوي على مضادات أكسدة
يحتوي الخس على فيتامين C وA، وهما مضادان قويان للأكسدة، يساهمان في حماية الجسم من الأمراض المزمنة ومحاربة الجذور الحرة.
4. مفيد لصحة القلب
البوتاسيوم الموجود في الخس يساهم في تنظيم ضغط الدم
، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
5. يعزز صحة العيون
فيتامين A الموجود في الخس مهم لصحة البصر، ويقي من مشاكل العين
المرتبطة بتقدم العمر.
6. يرطّب الجسم
نظرًا لغناه بالماء، يساعد الخس في ترطيب الجسم، خاصة في فترات الحر الشديد.
7. يساهم في تقوية المناعة
بفضل احتوائه على فيتامين C، يمكن أن يدعم الخس الجهاز المناعي ويعزز مقاومة الجسم للأمراض.