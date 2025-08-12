Advertisement

صحة

فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:14
A-
A+

Doc-P-1403730-638905941818204327.jpg
Doc-P-1403730-638905941818204327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الخس من الخضروات الورقية الخفيفة والمحبوبة، ويُعتبر مكوّنًا أساسيًا في السلطات والوجبات الصحية. لا يقتصر دور الخس على إضفاء النكهة والقرمشة، بل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

Advertisement
1. منخفض السعرات الحرارية
الخس خيار ممتاز لمن يرغب في خسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فهو غني بالماء وفقير بالسعرات الحرارية.

2. غني بالألياف
يساعد الخس في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك بفضل احتوائه على كمية جيدة من الألياف.

3. يحتوي على مضادات أكسدة
يحتوي الخس على فيتامين C وA، وهما مضادان قويان للأكسدة، يساهمان في حماية الجسم من الأمراض المزمنة ومحاربة الجذور الحرة.

4. مفيد لصحة القلب
البوتاسيوم الموجود في الخس يساهم في تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يعزز صحة العيون
فيتامين A الموجود في الخس مهم لصحة البصر، ويقي من مشاكل العين المرتبطة بتقدم العمر.

6. يرطّب الجسم
نظرًا لغناه بالماء، يساعد الخس في ترطيب الجسم، خاصة في فترات الحر الشديد.

7. يساهم في تقوية المناعة
بفضل احتوائه على فيتامين C، يمكن أن يدعم الخس الجهاز المناعي ويعزز مقاومة الجسم للأمراض.
مواضيع ذات صلة
كيف يساعد الخس في تحسين صحتك؟
lebanon 24
12/08/2025 13:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.. ركزوا على هذه الاطعمة
lebanon 24
12/08/2025 13:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشف أسرار الخس وفوائده المدهشة
lebanon 24
12/08/2025 13:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة
lebanon 24
12/08/2025 13:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:03 | 2025-08-12
00:21 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
16:00 | 2025-08-11
14:00 | 2025-08-11
09:21 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24