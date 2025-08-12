أخطاء تحول الشاي إلى سم

Advertisement

أشار الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى مدة تخمير الشاي، ودرجة حرارته، وكمية أوراق الشاي المستخدمة. وتتمثل الأخطاء الخمسة في:1 - تخمير شاي مركز. لتحضير شاي مثالي، يُنصح باتباع قاعدة بسيطة: ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب، وملعقة إضافية. الشاي المركز يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، والتانينات، كما أنه مدر للبول. لذا، لا يُنصح بالإفراط .2 - تخمير الشاي لفترة طويلة، خاصة شاي الأمس. الشاي المعتق يفقد معظم فوائده، ويزيد من تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة، مما قد يسبب ضررًا بالغًا للصحة. لذا، يُفضل تحضير شاي جديد في كل مرة حفاظًا على الصحة.3 - شرب الشاي ساخنًا جدًا. شرب المشروبات الساخنة جدًا باستمرار، بما فيها الشاي، يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للحلق والمريء والمعدة، وهو أمر ضار جدًا. الحروق المتكررة قد تؤدي إلى تكون أنسجة ندبية، وهي أكثر عرضة للعدوى، مما قد يحفز تكون الأورام الخبيثة.