صحة

أضرار تسخين بعض الأطعمة في الميكروويف

Lebanon 24
12-08-2025 | 09:29
قالت الدكتورة ناتاليا فومينكو، الأستاذة المساعدة في قسم سلامة الأغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية: "لا ينبغي تسخين البيض، سواء كان مسلوقا أو بقشرته، مباشرة في الميكروويف، لأنه قد ينفجر بسبب تراكم البخار داخله. لذلك يُفضل تسخينه في ماء ساخن".
وأوصت فومينكو بعدم تسخين حليب الأم أو أطعمة الأطفال في فرن الميكروويف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تسخين غير متساو يكوّن "بقعًا ساخنة" تشكل خطرا على الطفل. وتنصح بتسخين هذه الأطعمة في حمام مائي.

ووفقا لها، لا ينبغي تسخين الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرفس والخس في الميكروويف، لأن النترات التي تحتويها قد تتحول إلى نيتروزامينات ضارة. كما أن الأطعمة التي تحتوي على الفلفل والتوابل الحارة عند تسخينها تطلق مادة الكابسيسين التي تتبخر وقد تهيج الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي.

وقالت: "لا يُنصح بتسخين الفطر في الميكروويف، لأنه يؤدي إلى تلف البروتينات بسرعة، ما يزيد من خطر عسر الهضم. لذلك يُفضل تسخينه على الموقد على نار متوسطة". كما قد يؤدي تسخين الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الكتان في الميكروويف إلى أكسدتها وفقدان خصائصها المفيدة. (روسيا اليوم) 
