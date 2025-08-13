35
صحة
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
Lebanon 24
13-08-2025
|
03:32
A-
A+
A+
A-
ذكرت مجلة
nature communications
أن علماء من
جامعة كورنيل
الأميركية ابتكروا تقنية جديدة تهدف إلى التحكم بمرض
السكري
من النوع الأول.
ووفق المجلة، تمكن الباحثون من تطوير "غرسة طبية" صغيرة تُزرع داخل جسم المريض، لتزويد خلايا إنتاج الإنسولين بالأكسجين وحمايتها من هجمات جهاز المناعة.
ويهاجم جهاز المناعة أحيانًا خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، ما يؤدي إلى نقصه ويمنع دخول الغلوكوز إلى العضلات والأنسجة، مسبّبًا مضاعفات صحية خطيرة.
حالياً، يعتمد مرضى السكري من النوع الأول على الحقن اليومية أو مضخات الإنسولين، لكنها لا تمنع الآثار الطويلة المدى للمرض.
أما التقنية الجديدة فمختلفة؛ إذ تتكون الغرسة من كبسولة ذات مقطع حلقي تحتوي على الخلايا، وفي مركزها مولّد أكسجين كهروكيميائي صغير بحجم عملة معدنية.
وتُغطى الكبسولة من الخارج بغشاء واق يحمي الخلايا من هجمات جهاز المناعة، بينما تُبطّن من الداخل بغشاء نافذ يسمح بمرور الأكسجين والمواد المغذية.
