صحة

أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1404474-638907539145094012.jpg
Doc-P-1404474-638907539145094012.jpg photos 0
أشارت الدكتورة يوليا مارشينتسيفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن تورم الساقين، وألم القلب أثناء النشاط البدني، والألم خلف عظم القص، هي أعراض تسبق النوبة القلبية.
 
وقالت: "تورم الساقين من علامات قصور القلب. كما يشعر المريض بألم في القلب أثناء النشاط البدني قبل النوبة القلبية، وقد تظهر هذه الآلام حتى مع أقل مجهود بدني بسيط".

وأشارت إلى أنه إذا بدأ الألم في منطقة القلب يزعج الشخص حتى في حالة الراحة، فهذه تُعد حالة مهملة تستدعي الانتباه.

وأضافت: "إذا واجه الشخص صعوبة في التنفس، وألما وضغطا خلف عظم القص، فهذه علامات تدعو لمراجعة الطبيب فورا". (روسيا اليوم) 
