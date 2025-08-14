Advertisement

خاص

متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-08-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1404512-638907605737726646.jpg
Doc-P-1404512-638907605737726646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "Huron Daily Tribune" الأميركي أن "حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تتزايد في الولايات المتحدة، وتتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 45 ولاية تشهد تزايدًا أو احتمالًا لتزايد الإصابات. ويلفت أحد متحورات فيروس كورونا المستجد، NB.1.8.1، الملقب بـ "نيمبوس" أو "شفرة الحلاقة"، الانتباه بسبب التقارير التي تفيد الإصابة بالتهاب الحلق الشديد بين بعض الأفراد المصابين.".
Advertisement

وبحسب الموقع، "تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في آسيا في كانون الثاني، وهو من نسل أوميكرون Omicron ويمثل حاليًا حوالي 43% من حالات الولايات المتحدة، مما يجعله السلالة المهيمنة، وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وعلى الرغم من أنه يبدو أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر شدة أو معدلات دخول أعلى إلى المستشفى، وفقًا لتقارير abc news. وتتشابه الأعراض في الغالب مع متحورات كوفيد السابقة، مثل التهاب الحلق والحمى والسعال والإرهاق".

وتابع الموقع، "ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، XFG، المعروف أيضًا باسم Stratus، بسرعة وهو الآن السلالة الثالثة الأكثر انتشارًا في البلاد، وفقًا لصحيفة USA Today. ورغم أن الفيروس أكثر قابلية للانتقال وربما أكثر قدرة على التهرب من المناعة، فإنه يعتبر حاليا منخفض الخطورة من قبل منظمة الصحة العالمية، مع عدم وجود دليل على زيادة شدة المرض".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كورونا تنتشر مجدداً.. لا داعي للقلق
lebanon 24
14/08/2025 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأهلي" يتحرك بسرعة لخطف ميسي قبلال "الهلال"
lebanon 24
14/08/2025 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطر من كورونا.. اكتشاف فيروسات جديدة في الخفافيش
lebanon 24
14/08/2025 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
lebanon 24
14/08/2025 13:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحة

صحافة أجنبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في صحة Lebanon 24
04:23 | 2025-08-14
03:11 | 2025-08-14
00:37 | 2025-08-14
23:00 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
14:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24