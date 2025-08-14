متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما

Advertisement

ذكر موقع "Huron Daily Tribune" الأميركي أن "حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تتزايد في ، وتتوقع منها أن 45 ولاية تشهد تزايدًا أو احتمالًا لتزايد الإصابات. ويلفت أحد متحورات المستجد، NB.1.8.1، الملقب بـ "نيمبوس" أو "شفرة الحلاقة"، الانتباه بسبب التقارير التي تفيد الإصابة بالتهاب الحلق الشديد بين بعض الأفراد المصابين.".وبحسب الموقع، "تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في في كانون الثاني، وهو من نسل أوميكرون Omicron ويمثل حاليًا حوالي 43% من حالات الولايات المتحدة، مما يجعله السلالة المهيمنة، وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وعلى الرغم من أنه يبدو أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر شدة أو معدلات دخول أعلى إلى المستشفى، وفقًا لتقارير . وتتشابه الأعراض في الغالب مع متحورات السابقة، مثل التهاب الحلق والحمى والسعال والإرهاق".وتابع الموقع، "ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، XFG، المعروف أيضًا باسم Stratus، بسرعة وهو الآن السلالة الثالثة الأكثر انتشارًا في البلاد، وفقًا لصحيفة USA Today. ورغم أن أكثر قابلية للانتقال وربما أكثر قدرة على التهرب من المناعة، فإنه يعتبر حاليا منخفض الخطورة من قبل ، مع عدم وجود دليل على زيادة شدة المرض".