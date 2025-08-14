33
خاص
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-08-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "Huron Daily Tribune" الأميركي أن "حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تتزايد في
الولايات المتحدة
، وتتوقع
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها أن 45 ولاية تشهد تزايدًا أو احتمالًا لتزايد الإصابات. ويلفت أحد متحورات
فيروس
كورونا
المستجد، NB.1.8.1، الملقب بـ "نيمبوس" أو "شفرة الحلاقة"، الانتباه بسبب التقارير التي تفيد الإصابة بالتهاب الحلق الشديد بين بعض الأفراد المصابين.".
وبحسب الموقع، "تم اكتشاف هذا المتحور لأول مرة في
آسيا
في كانون الثاني، وهو من نسل أوميكرون Omicron ويمثل حاليًا حوالي 43% من حالات الولايات المتحدة، مما يجعله السلالة المهيمنة، وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وعلى الرغم من أنه يبدو أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر شدة أو معدلات دخول أعلى إلى المستشفى، وفقًا لتقارير
abc news
. وتتشابه الأعراض في الغالب مع متحورات
كوفيد
السابقة، مثل التهاب الحلق والحمى والسعال والإرهاق".
وتابع الموقع، "ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، XFG، المعروف أيضًا باسم Stratus، بسرعة وهو الآن السلالة الثالثة الأكثر انتشارًا في البلاد، وفقًا لصحيفة USA Today. ورغم أن
الفيروس
أكثر قابلية للانتقال وربما أكثر قدرة على التهرب من المناعة، فإنه يعتبر حاليا منخفض الخطورة من قبل
منظمة الصحة العالمية
، مع عدم وجود دليل على زيادة شدة المرض".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
