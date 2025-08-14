عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي

Advertisement

الشاي الأخضر: غني بالكاتيكين التي تقلل الدهون في وتدعم صحة القلب.عصير : يرفع الكوليسترول الجيد ويقلل الضار بفضل مضادات الأكسدة.حليب الشوفان: أليافه القابلة للذوبان تحد من امتصاص الكوليسترول.عصير الرمان: يحتوي على مضادات أكسدة تحسّن مستويات الدهون في الدم.عصير البرتقال: يخفض الكوليسترول الضار ويقوي المناعة.عصير البنجر: يخفض الكوليسترول ويحسن ضغط الدم وصحة القلب.حليب الصويا: منخفض الدهون المشبعة ويساعد على ضبط الكوليسترول الكلي.عصير الأناناس: إنزيم البروميلين يحد من تراكم لويحات الكوليسترول.عصير التوت الأزرق: أليافه تقلل الكوليسترول وتحمي من أمراض القلب.مشروب الكاكاو (الشوكولاتة الداكنة): فلافونويداته تحسن نسب الكوليسترول.عصير الطماطم: يقلل الكوليسترول الضار عند تناوله بانتظام دون ملح.يمكن إدخال هذه المشروبات ضمن نظام غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني لتحقيق أفضل النتائج. (سكاي نيوز)