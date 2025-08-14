عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي

أظهرت أبحاث عديدة أن بعض المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والألياف يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL)، مما يقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية. ومن أبرز هذه العصائر والمشروبات:
الشاي الأخضر: غني بالكاتيكين التي تقلل الدهون في الدم
وتدعم صحة القلب.
عصير التوت البري
: يرفع الكوليسترول الجيد ويقلل الضار بفضل مضادات الأكسدة.
حليب الشوفان: أليافه القابلة للذوبان تحد من امتصاص الكوليسترول.
عصير الرمان: يحتوي على مضادات أكسدة تحسّن مستويات الدهون في الدم.
عصير البرتقال: يخفض الكوليسترول الضار ويقوي المناعة.
عصير البنجر: يخفض الكوليسترول ويحسن ضغط الدم وصحة القلب.
حليب الصويا: منخفض الدهون المشبعة ويساعد على ضبط الكوليسترول الكلي.
عصير الأناناس: إنزيم البروميلين يحد من تراكم لويحات الكوليسترول.
عصير التوت الأزرق: أليافه تقلل الكوليسترول وتحمي من أمراض القلب.
مشروب الكاكاو (الشوكولاتة الداكنة): فلافونويداته تحسن نسب الكوليسترول.
عصير الطماطم: يقلل الكوليسترول الضار عند تناوله بانتظام دون ملح.
يمكن إدخال هذه المشروبات ضمن نظام غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني لتحقيق أفضل النتائج. (سكاي نيوز)