32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل من الآمن شرب عصير البرتقال الطبيعي يومياً؟
Lebanon 24
15-08-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر تقرير لموقع "
فيري ويل هيلث
"، المتخصص في الأخبار الصحية، أن كوبا واحدا من عصير البرتقال، الطازج بنسبة 100 بالمئة، يحتوي على نحو 20.8 غرام من السكر، و112 سعرة حرارية.
Advertisement
وتكون معظم العصائر المتوفرة في المتاجر مبسترة، أي معالجة بالحرارة لقتل الجراثيم والبكتيريا، وهذه العملية لا تؤثر بشكل كبير على الطعم، أو القيمة الغذائية لعصير البرتقال.
وتشير الأبحاث إلى أن عصير البرتقال ليس مشروبا مناسبا للاستهلاك اليومي، نظرا لافتقاره للألياف وإمكانية تسببه في رفع مستوى السكر في
الدم
.
لكن في المقابل، يوفر هذا المشروب بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.
ويحتاج معظم البالغين من كوب ونصف إلى كوبين من الفاكهة يوميا، لكن الخبراء ينصحون باستهلاك نصف الحصة على شكل فاكهة كاملة بدل العصير، للحصول على المزيد من الألياف والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ
Lebanon 24
احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ
15/08/2025 18:10:51
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة لافتة.. تناول عصير الفاكهة الطبيعي قد يقلل خطر الإصابة بالسكري
Lebanon 24
دراسة لافتة.. تناول عصير الفاكهة الطبيعي قد يقلل خطر الإصابة بالسكري
15/08/2025 18:10:51
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي
Lebanon 24
عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي
15/08/2025 18:10:51
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له
Lebanon 24
حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له
15/08/2025 18:10:51
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
Lebanon 24
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
10:42 | 2025-08-15
15/08/2025 10:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
09:17 | 2025-08-15
15/08/2025 09:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
Lebanon 24
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
03:05 | 2025-08-15
15/08/2025 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتامين أساسي يحارب التجاعيد والبقع الداكنة.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين أساسي يحارب التجاعيد والبقع الداكنة.. ما هو؟
01:02 | 2025-08-15
15/08/2025 01:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
Lebanon 24
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
23:00 | 2025-08-14
14/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:42 | 2025-08-15
8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين
09:17 | 2025-08-15
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
03:05 | 2025-08-15
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
01:02 | 2025-08-15
فيتامين أساسي يحارب التجاعيد والبقع الداكنة.. ما هو؟
23:00 | 2025-08-14
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
15:01 | 2025-08-14
الأناناس... فاكهة استوائية بفوائد مذهلة لصحتك
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 18:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24