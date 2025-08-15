Advertisement

صحة

هل من الآمن شرب عصير البرتقال الطبيعي يومياً؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 06:30
ذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، المتخصص في الأخبار الصحية، أن كوبا واحدا من عصير البرتقال، الطازج بنسبة 100 بالمئة، يحتوي على نحو 20.8 غرام من السكر، و112 سعرة حرارية.
وتكون معظم العصائر المتوفرة في المتاجر مبسترة، أي معالجة بالحرارة لقتل الجراثيم والبكتيريا، وهذه العملية لا تؤثر بشكل كبير على الطعم، أو القيمة الغذائية لعصير البرتقال.

وتشير الأبحاث إلى أن عصير البرتقال ليس مشروبا مناسبا للاستهلاك اليومي، نظرا لافتقاره للألياف وإمكانية تسببه في رفع مستوى السكر في الدم.

لكن في المقابل، يوفر هذا المشروب بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين "سي" والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.
 
ويحتاج معظم البالغين من كوب ونصف إلى كوبين من الفاكهة يوميا، لكن الخبراء ينصحون باستهلاك نصف الحصة على شكل فاكهة كاملة بدل العصير، للحصول على المزيد من الألياف والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم. (سكاي نيوز عربية) 
