Advertisement

صحة

9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1405074-638908715879512046.jpg
Doc-P-1405074-638908715879512046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم موقع "فيري ويل هيلث" 9 أسباب شائعة قد تسبب الرؤية الضبابية في العين:
Advertisement
 
تنكس البقع الصفراء
يؤدي هذا المرض إلى فقدان الرؤية المركزية، وهي المنطقة التي تتيح رؤية الأشكال والألوان والتفاصيل. ويحدث ذلك نتيجة تلف البقع الصفراء وهي نسيج حساس للضوء في الشبكية.

ويعد تنكس البقع الصفراء أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق خمسين عاما.

وتشمل أعراض هذا المرض ضبابية الرؤية، وصعوبة التعرف على الوجوه، ورؤية الخطوط المستقيمة متموجة.

غلوكوما الزاوية المغلقة
غلوكوما الزاوية المغلقة، أو ضيق الزاوية هي نوع من غلوكوما يتطور بسرعة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يعالج بسرعة.

ويحدث عندما تسد القزحية زاوية تصريف السوائل، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين.

وتشمل أعراضه الصداع، والغثيان، والقيء، والألم الشديد في العين، وضبابية الرؤية.

اعتام عدسة العين
يحدث ذلك للعديد من الأشخاص بسبب التقدم في العمر أو الإصابة في العين، ويمكن أن يسبب أعراضا مثل ضبابية الرؤية، ومشاهدة الألوان باهتة، ورؤية هالات حول الضوء.

السكري
يمكن أن يزيد الارتفاع المفرط لمستوى السكر في الدم من تورم أنسجة العين، ما يؤدي إلى رؤية ضبابية مؤقتة.

وتتأثر الشبكية بداء السكري عندما تتسرب الأوعية الدموية، أو تنمو أوعية غير طبيعية في الشبكية، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري وقد يسبب تورماً وضبابية في الرؤية.

السكتة العينية
تعد السكتة العينية سببا خطيرا لفقدان البصر في عين واحدة، وتحدث عندما لا تحصل أنسجة العين، أو العصب البصري على الدم الكافي بسبب جلطة دموية في أحد شرايين العين.

وتشمل أعراضها فقدان حساسية الضوء، والفقدان المفاجئ للرؤية بدون ألم، وتتطلب علاجا طارئا لتجنب فقدان البصر.

الصداع النصفي العيني
يصاب العديد من الأشخاص بالصداع النصفي العيني، وهو صداع مصحوب بفقدان للرؤية في عين واحدة يستمر حوالي ساعة.

وترتبط هذه الحالة بانخفاض تدفق الدم إلى الشبكية، ويشيع لدى الأشخاص المعرضين للصداع النصفي العادي.

ويمكن علاج هذه الحالة باستعمال أدوية الصداع النصفي العادي.
 
التهاب الملتحمة (العين الوردية)
التهاب الملتحمة هو عدوى تصيب الغشاء الذي يغطي الطبقة الخارجية للعين، وهو سبب شائع لضبابية الرؤية.

وتشمل أعراضه ضبابية الرؤية، والحكة، والألم، والاحمرار، والتورم.

الخطأ الانكساري
هو مشكلة في الرؤية تحدث عندما لا تعكس العين الضوء كما ينبغي، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

وتشمل أخطاء الانكسار: مد البصر، وقصر النظر، واللابؤرية، وطول النظر الشيخوخي.

ويمكن معالجة هذه الحالة بارتداء النظارات، أو العدسات اللاصقة لتحسين الرؤية.

انفصال الشبكية
يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل الشبكية عن موضعها المعتاد في الجزء الخلفي من العين، وهي حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري.

وتشمل أعراضها ظهور خطوط أو ظل داكن على جوانب، أو في منتصف مجال الرؤية، بالإضافة إلى رؤية نقاط، أو خطوط داكنة بشكل متكرر.

وتعالج هذه الحالة عن طريق الجراحة لإصلاح أو إعادة ربط الشبكية بالجزء الخلفي من العين. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
9 عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء.. ما هي؟
lebanon 24
15/08/2025 18:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعد درغام عن تسليم السلاح: القرارات لا تزال ضبابية
lebanon 24
15/08/2025 18:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟
lebanon 24
15/08/2025 18:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و 9 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
15/08/2025 18:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:42 | 2025-08-15
06:30 | 2025-08-15
03:05 | 2025-08-15
01:02 | 2025-08-15
23:00 | 2025-08-14
15:01 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24