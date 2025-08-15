8 تمارين يومية لتقوية العقل بعد الأربعين

مع التقدم بالعمر وتزايد أعباء الحياة يعاني بعض الناس بعد تخطي الأربعين من تراجع في القدرات العقلية والمعرفية كالتركيز والانتباه وحتى حفظ الأشياء وتذكرها.

ويمكن أن تساعد التمارين التالية في تنشيط الذاكرة وتعزيز التركيز عند ممارستها يوميًا ، وفقًا لما نشره موقع صحيفة Indian Express".

1. حل لغز كل صباح

إن حل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو ألعاب الكلمات تُحسّن الذاكرة والتركيز والنشاط الذهني في 10 دقائق فقط.



2. تنشيط اليد غير المستخدمة

يمكن تنظيف الأسنان أو تقليب الطعام باليد غير المستخدمة، أي اليد اليمنى للشخص الأعسر على سبيل المثال، وذلك لما يسببه من تحفّيز روابط عصبية جديدة.

3. المشي لمدة 20 دقيقة

يُحسّن المشي تدفق إلى الدماغ ويُقلّل من خطر التدهور المعرفي.



4. الاستماع للموسيقى

إن تعريض الدماغ لأصوات أو مواضيع غير مألوفة يُحسّن الفهم والذاكرة.



5. تدوين اليوميات يدويًا

تساعد الكتابة باليد في تنشيط مناطق دماغية مختلفة مقارنةً بالطباعة، وتُقوّي الذاكرة والوضوح العاطفي.

6. ممارسة 5 دقائق من التأمل

تُقلّل اليقظة الذهنية من ضبابية الدماغ والتوتر، وتُحسّن مدى الانتباه وكثافة المادة الرمادية.



7. تعلم كلمة أو لغة جديدة

إن مجرد تعلم كلمة أو عبارة جديدة واحدة يوميًا تُحسّن الطلاقة اللفظية والمرونة المعرفية.



8. ممارسة ألعاب استراتيجية

يُعزز لعب الشطرنج أو السكرابل أو حتى ألعاب بطاقات الذاكرة من مهارات التخطيط والتركيز وحل المشكلات. (العربية)