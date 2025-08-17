بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره

Advertisement

- السعي المستمر وراء المعرفة

- بناء العلاقات الاجتماعية

- الاستمتاع باللحظات البسيطة

- المشي كافٍ: لا يشترط النشاط البدني أن يكون معقدًا، فالمشي المنتظم يكفي.

- التحفيز الذهني: القراءة، حل الألغاز، والتواصل مع الشباب.

- الزهايمر: النشاط الذهني لا يمنع المرض تمامًا، لكنه قد يبطئ تطوره.

- المكملات الغذائية: لا يوجد إجماع علمي على فائدتها لصحة الدماغ.

لا يزال الدكتور هوارد ، البالغ من العمر أكثر من 103 أعوام، يمارس الطب بنشاط، ما منحه لقب أكبر طبيب ممارس في العالم، فضلًا عن تحوله إلى نجم على منصة تيك توك مع أكثر من 100 ألف متابع.في مقابلة مع مجلة ، شارك تاكر خلاصة تجربته الطبية والحياتية، مقدمًا نصائح للحفاظ على الصحة والعمر المديد.يرى تاكر أن مفتاح الحياة الطويلة يكمن في:كما شدد على أهمية النشاط البدني والذهني، مؤكدًا أن التواصل مع الأجيال الشابة يجدد طاقته ويحفزه على الاستمرار.كشف تاكر أنه عانى من تجاهل بعض الأطباء له بسبب عمره، لكنه ينصح الجميع بعدم الالتفات إلى هذه الأحكام: "تجاهلوا الانتقادات واستمروا في التقدم".كما حذر من تأثير التلوث البيئي على الصحة وطول العمر، خصوصًا في المناطق الصناعية، معتبرًا أن التطورات الطبية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي ساعدت بشكل كبير في فهم دماغ الإنسان المسن.تجربة تاكر، بحسب الخبراء، تقدم نموذجًا ملهمًا عن كيفية مواجهة تحديات الشيخوخة والتمتع بحياة صحية طويلة.