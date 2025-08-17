Advertisement

صحة

بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1405823-638910590353390751.png
Doc-P-1405823-638910590353390751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال الدكتور هوارد تاكر، البالغ من العمر أكثر من 103 أعوام، يمارس الطب بنشاط، ما منحه لقب أكبر طبيب ممارس في العالم، فضلًا عن تحوله إلى نجم على منصة تيك توك مع أكثر من 100 ألف متابع.
Advertisement

في مقابلة مع مجلة ناشيونال جيوغرافيك، شارك تاكر خلاصة تجربته الطبية والحياتية، مقدمًا نصائح للحفاظ على الصحة والعمر المديد.

سر طول العمر

يرى تاكر أن مفتاح الحياة الطويلة يكمن في:
- السعي المستمر وراء المعرفة
- بناء العلاقات الاجتماعية
- الاستمتاع باللحظات البسيطة

كما شدد على أهمية النشاط البدني والذهني، مؤكدًا أن التواصل مع الأجيال الشابة يجدد طاقته ويحفزه على الاستمرار.

مواجهة التمييز العمري

كشف تاكر أنه عانى من تجاهل بعض الأطباء له بسبب عمره، لكنه ينصح الجميع بعدم الالتفات إلى هذه الأحكام: "تجاهلوا الانتقادات واستمروا في التقدم".

نصائح صحية
- المشي كافٍ: لا يشترط النشاط البدني أن يكون معقدًا، فالمشي المنتظم يكفي.
- التحفيز الذهني: القراءة، حل الألغاز، والتواصل مع الشباب.
- الزهايمر: النشاط الذهني لا يمنع المرض تمامًا، لكنه قد يبطئ تطوره.
- المكملات الغذائية: لا يوجد إجماع علمي على فائدتها لصحة الدماغ.

كما حذر من تأثير التلوث البيئي على الصحة وطول العمر، خصوصًا في المناطق الصناعية، معتبرًا أن التطورات الطبية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي ساعدت بشكل كبير في فهم دماغ الإنسان المسن.

تجربة تاكر، بحسب الخبراء، تقدم نموذجًا ملهمًا عن كيفية مواجهة تحديات الشيخوخة والتمتع بحياة صحية طويلة.
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى المعمداني بغزة: الأطباء يواصلون العمل لإنقاذ الأرواح بينما أجسادهم تنهار
lebanon 24
18/08/2025 01:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طعام الطائرات... طبيب يكشف حقائق غريبة!
lebanon 24
18/08/2025 01:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب يكشف: 10 أطعمة يومية تقوي أمعاءك وتحسن الهضم!
lebanon 24
18/08/2025 01:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تعرفون أن الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وعمرها هو أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة أن عمرها منذ نيل ثقتها لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليد الواحدة
lebanon 24
18/08/2025 01:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
14:51 | 2025-08-17
14:00 | 2025-08-17
13:24 | 2025-08-17
10:27 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24