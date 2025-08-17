28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الدكتورة يوليا فينوكوروفا، أخصائية علم النفس، إلى أن الموسيقى قادرة على إيقاظ الذكريات والرغبات الدفينة لدى الإنسان، وتساعده على مكافحة الوحدة والتعافي النفسي والبدني.
وتقول فينوكوروفا إن الموسيقى والعلاج الصوتي يسهمان في إعادة بناء العمليات الداخلية للجسم بشكل أكثر إيجابية وصحة، لافتة إلى أن الألحان المألوفة تحفّز الخيال العاطفي لدى الإنسان وتعيده إلى تجارب قديمة أو ترسم له مستقبلاً يتمناه.
Advertisement
وأضافت: "لا يدور الحديث فقط عن الخيال، بل عن بعض السيناريوهات والأنماط والأحداث الماضية في الحياة. فإذا انتبه الإنسان، سيلاحظ أن نظام التسويق في عالم الأعمال يستعين بروائح وأصوات محددة لاستحضار ردود فعل معينة. على سبيل المثال، قد يسمع شخص موسيقى صاخبة من سيارة في الشارع فيتذكر كيف رقص عليها قبل عشرين عاماً".
وترى الأخصائية أن الوعي بهذه التأثيرات يعيد إنتاج الذكريات والمعتقدات وحتى الرغبات الخفية لدى الإنسان، ما يفسر الدور العميق للموسيقى في تعزيز التوازن النفسي والعاطفي.
مواضيع ذات صلة
علاج طبيعي للجسد والروح.. ما هو؟
Lebanon 24
علاج طبيعي للجسد والروح.. ما هو؟
18/08/2025 01:18:19
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية موسيقية تكريمية لروح الفنان زياد الرحباني في الشوف
Lebanon 24
أمسية موسيقية تكريمية لروح الفنان زياد الرحباني في الشوف
18/08/2025 01:18:19
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تخريج مدربي مكافحة الإدمان ووضع حجر أساس مركز علاجي في طرابلس
Lebanon 24
تخريج مدربي مكافحة الإدمان ووضع حجر أساس مركز علاجي في طرابلس
18/08/2025 01:18:19
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مستشفى المعمداني بغزة: الأطباء يواصلون العمل لإنقاذ الأرواح بينما أجسادهم تنهار
Lebanon 24
مدير مستشفى المعمداني بغزة: الأطباء يواصلون العمل لإنقاذ الأرواح بينما أجسادهم تنهار
18/08/2025 01:18:19
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
Lebanon 24
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
Lebanon 24
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
Lebanon 24
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
14:51 | 2025-08-17
17/08/2025 02:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
Lebanon 24
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
14:00 | 2025-08-17
17/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجلط الأوردة العميقة.. "خطر صامت" قد يهدد حياتك
Lebanon 24
تجلط الأوردة العميقة.. "خطر صامت" قد يهدد حياتك
13:24 | 2025-08-17
17/08/2025 01:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
Lebanon 24
بالصور... حادث سير مروّع بين 7 سيارات
07:27 | 2025-08-17
17/08/2025 07:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-08-17
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
16:00 | 2025-08-17
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
14:51 | 2025-08-17
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
14:00 | 2025-08-17
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
13:24 | 2025-08-17
تجلط الأوردة العميقة.. "خطر صامت" قد يهدد حياتك
10:27 | 2025-08-17
7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D يُنصح بتناولها بانتظام.. ما هي؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 01:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24