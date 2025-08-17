Advertisement

صحة

هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1405833-638910599525168307.png
Doc-P-1405833-638910599525168307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تزايد قلة النشاط البدني واعتماد أنماط غذائية غير صحية، يرتفع خطر الإصابة بـ مقاومة الأنسولين، وهي حالة تفشل فيها خلايا الجسم في الاستجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم وزيادة احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
Advertisement

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن مع نشاط بدني منتظم يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

أطعمة موصى بها

بحسب خبيرة التغذية شارمين ها دومينغيز، هناك أطعمة تعزز استجابة الجسم للأنسولين، أبرزها:
- الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف القابلة للذوبان، تحسن صحة الأمعاء وحساسية الأنسولين.
- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، غنية بمضادات الأكسدة والكالسيوم.
- الكينوا: من الحبوب منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بديل صحي للكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز والخبز.
الخوخ: رغم طعمه الحلو، إلا أنه منخفض في مؤشر السكر وغني بالألياف وفيتامين C، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى مقاومة الأنسولين.

وتشير الدراسات إلى أن إدخال هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي، إلى جانب الحركة اليومية، يمكن أن يشكّل خطوة فعّالة للوقاية من السكري من النوع الثاني وتحسين الصحة العامة.
 
مواضيع ذات صلة
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أفضل كريمات علاج السيلوليت وعلامات التمدد
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لإعادة إنتاج الكولاجين في جسمك.. تناول هذه الأطعمة
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:39 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
14:51 | 2025-08-17
14:00 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24