هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
Lebanon 24
17-08-2025
|
23:00
A-
A+
مع تزايد قلة النشاط البدني واعتماد أنماط غذائية غير صحية، يرتفع خطر الإصابة بـ مقاومة الأنسولين، وهي حالة تفشل فيها خلايا الجسم في الاستجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم السكر في
الدم
وزيادة احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
لكن خبراء التغذية يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن مع نشاط بدني منتظم يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.
أطعمة موصى بها
بحسب خبيرة التغذية شارمين ها دومينغيز، هناك أطعمة تعزز استجابة الجسم للأنسولين، أبرزها:
- الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف القابلة للذوبان، تحسن صحة الأمعاء وحساسية الأنسولين.
- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، غنية بمضادات الأكسدة والكالسيوم.
- الكينوا: من الحبوب منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بديل صحي للكربوهيدرات البسيطة مثل
الأرز
والخبز.
-
الخوخ
: رغم طعمه الحلو، إلا أنه منخفض في مؤشر السكر وغني بالألياف وفيتامين C، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى مقاومة الأنسولين.
وتشير الدراسات إلى أن إدخال هذه الأطعمة ضمن
النظام الغذائي
، إلى جانب الحركة اليومية، يمكن أن يشكّل خطوة فعّالة للوقاية من
السكري
من النوع الثاني وتحسين الصحة العامة.
