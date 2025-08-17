هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!



لكن خبراء التغذية يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن مع نشاط بدني منتظم يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.



أطعمة موصى بها



- الفاصوليا السوداء: غنية بالألياف القابلة للذوبان، تحسن صحة الأمعاء وحساسية الأنسولين.

- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، غنية بمضادات الأكسدة والكالسيوم.

- الكينوا: من الحبوب منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بديل صحي للكربوهيدرات البسيطة مثل والخبز.

- : رغم طعمه الحلو، إلا أنه منخفض في مؤشر السكر وغني بالألياف وفيتامين C، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى مقاومة الأنسولين.



وتشير الدراسات إلى أن إدخال هذه الأطعمة ضمن ، إلى جانب الحركة اليومية، يمكن أن يشكّل خطوة فعّالة للوقاية من من النوع الثاني وتحسين الصحة العامة.