صحة
الأطباء قلقون... نوع جديد من الفطريات يهاجم الدماغ البشري
Lebanon 24
18-08-2025
|
00:39
A-
A+
أفادت صحيفة "Daily Mail" أن الأطباء قلقون من انتشار نوع جديد من فطر داء البقع البيضاء (فطر الكانديدا أوريس- Candida auris) الذي أصبح أكثر مقاومة للأدوية.
وتشير الصحيفة إلى أن أحدث ضحايا هذا
الفطر
كان رجلا يبلغ من العمر 34 عاما من سكان رأس الخيمة في
الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للصحيفة، تعرّض الرجل لحادث أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية، لكنه لم يتعافَ. وبعد إجراء فحوصات دقيقة، اكتشف الأطباء أن دماغه مصاب بفطريات داء البقع البيضاء، ويرجح أن الفطر دخل إلى الدماغ عبر الجروح التي لحقت به إثر الحادث.
وقال الأطباء المشرفون على علاج الرجل: "إن الإفراط في استخدام الأدوية المضادة للفطريات في الزراعة والرعاية الصحية ساهم في تطوير مقاومة لفطر الكانديدا أوريس ضد تلك الأدوية."
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد فطر داء البقع البيضاء واحدا من أشد 19 نوعا من الفطريات فتكا في العالم، حيث يتسبب بالوفاة في حالة واحدة من كل ثلاث إصابات. ويمكن لهذا الفطر البقاء حيّا على أسطح المستشفيات والجلد لفترات طويلة، وغالبا ما يكون مقاوما للمطهّرات والأدوية، كما يمكنه الانتقال إلى النخاع الشوكي والعظام وتجويف البطن والأذنين والرئتين والمسالك البولية.
وتشير الصحيفة إلى أن الرجل نجا بفضل تلقيه عشرات الحقن والقطرات المضادة للفطريات، بالإضافة إلى دورة
علاجية
استمرت 11 يوما تناول خلالها أدوية مضادة للفطريات.
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
الأقدام... "غابة مصغرة" من البكتيريا والفطريات!
الأقدام... "غابة مصغرة" من البكتيريا والفطريات!
نقابة الأطباء: لحماية الأطباء وضمان حقوقهم!
نقابة الأطباء: لحماية الأطباء وضمان حقوقهم!
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
يُنصح بتناولها بانتظام.. أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
