Advertisement

صحة

الأطباء قلقون... نوع جديد من الفطريات يهاجم الدماغ البشري

Lebanon 24
18-08-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1405932-638910996779858368.png
Doc-P-1405932-638910996779858368.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "Daily Mail" أن الأطباء قلقون من انتشار نوع جديد من فطر داء البقع البيضاء (فطر الكانديدا أوريس- Candida auris) الذي أصبح أكثر مقاومة للأدوية.

وتشير الصحيفة إلى أن أحدث ضحايا هذا الفطر كان رجلا يبلغ من العمر 34 عاما من سكان رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.
Advertisement

ووفقا للصحيفة، تعرّض الرجل لحادث أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية، لكنه لم يتعافَ. وبعد إجراء فحوصات دقيقة، اكتشف الأطباء أن دماغه مصاب بفطريات داء البقع البيضاء، ويرجح أن الفطر دخل إلى الدماغ عبر الجروح التي لحقت به إثر الحادث.

وقال الأطباء المشرفون على علاج الرجل: "إن الإفراط في استخدام الأدوية المضادة للفطريات في الزراعة والرعاية الصحية ساهم في تطوير مقاومة لفطر الكانديدا أوريس ضد تلك الأدوية."

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد فطر داء البقع البيضاء واحدا من أشد 19 نوعا من الفطريات فتكا في العالم، حيث يتسبب بالوفاة في حالة واحدة من كل ثلاث إصابات. ويمكن لهذا الفطر البقاء حيّا على أسطح المستشفيات والجلد لفترات طويلة، وغالبا ما يكون مقاوما للمطهّرات والأدوية، كما يمكنه الانتقال إلى النخاع الشوكي والعظام وتجويف البطن والأذنين والرئتين والمسالك البولية.

وتشير الصحيفة إلى أن الرجل نجا بفضل تلقيه عشرات الحقن والقطرات المضادة للفطريات، بالإضافة إلى دورة علاجية استمرت 11 يوما تناول خلالها أدوية مضادة للفطريات.
مواضيع ذات صلة
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأقدام... "غابة مصغرة" من البكتيريا والفطريات!
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الأطباء: لحماية الأطباء وضمان حقوقهم!
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
lebanon 24
18/08/2025 08:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
14:51 | 2025-08-17
14:00 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24