Advertisement

صحة

"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1406153-638911388782162761.png
Doc-P-1406153-638911388782162761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن زيت بذور الرمان يُعتبر علاجاً طبيعياً فعالاً لمكافحة التجاعيد، تتفوق نتائجه أحياناً على الكريمات الباهظة الثمن، إذ يعمل كـ"بوتوكس طبيعي" يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على جودته، مما يجعله خياراً مثالياً للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها.
Advertisement

وقد خضع هذا الزيت لدراسات مكثفة خلال العقد الماضي، وأظهرت النتائج أنه فريد من نوعه في عالم النباتات بفضل تركيبته الغنية بحمض "أوميغا 5" النادر المعروف بحمض البونيك، إلى جانب أحماض أوميغا 6 (اللينوليك) وأوميغا 9 (الأوليك)، وهو ما يجعله منتجاً طبيعياً رائداً في مكافحة علامات التقدم في السن.

ويتميز زيت بذور الرمان بخصائص مضادة للالتهابات ومجددة للأنسجة، ولا يقتصر دوره على ترطيب البشرة السطحي، بل يعمل بعمق على تجديد الخلايا وحمايتها من الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الجذور الحرة. كما يحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين C وE والبوليفينولات، ما يمنحه تأثيراً شاملاً لتغذية البشرة وشدها وتفتيحها.

طرق الاستخدام:
 
- كمصل ليلي: يُستخدم مساءً عبر وضع 3 قطرات على بشرة نظيفة ورطبة قليلاً، مع تدفئتها بين اليدين وتطبيقها برفق على الوجه.
- مُقشّر للبشرة: يُحضر من خلال خلط قشر الرمان المجفف والمطحون مع القليل من الماء وبضع قطرات من الزيت، لتدليك الوجه وإزالة الخلايا الميتة.
- قناع مُغذٍّ: يتكون من عصير الرمان الطبيعي، بضع قطرات من الزيت، ملعقتين كبيرتين من العسل، كوب من الزبادي، وكوب من دقيق الشوفان. يوضع على الوجه والعنق لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بماء فاتر، مع تكراره مرتين أسبوعياً.

ويُنصح بتخزين الزيت في مكان بارد ومظلم للحفاظ على فوائده. وبفضل مكوناته الطبيعية 100%، يُعد زيت بذور الرمان بديلاً صحياً واقتصادياً عن المستحضرات الكيميائية الباهظة.
 
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
19/08/2025 02:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
6 فوائد مذهلة لتناول الرمان ثلاث مرات أسبوعيًا
lebanon 24
19/08/2025 02:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها
lebanon 24
19/08/2025 02:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"استعداد لضربة جديدة"؟ هذا ما فعلته أميركا فوق إيران!
lebanon 24
19/08/2025 02:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:30 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
14:00 | 2025-08-18
09:58 | 2025-08-18
08:17 | 2025-08-18
03:12 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24