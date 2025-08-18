"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!

يشير خبراء العناية بالبشرة إلى أن زيت بذور الرمان يُعتبر علاجاً طبيعياً فعالاً لمكافحة التجاعيد، تتفوق نتائجه أحياناً على الكريمات الباهظة الثمن، إذ يعمل كـ"بوتوكس طبيعي" يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على جودته، مما يجعله خياراً مثالياً للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها.وقد خضع هذا الزيت لدراسات مكثفة خلال العقد الماضي، وأظهرت النتائج أنه فريد من نوعه في عالم النباتات بفضل تركيبته الغنية بحمض " 5" النادر المعروف بحمض البونيك، إلى جانب أحماض أوميغا 6 (اللينوليك) وأوميغا 9 (الأوليك)، وهو ما يجعله منتجاً طبيعياً رائداً في مكافحة علامات التقدم في السن.ويتميز زيت بذور الرمان بخصائص مضادة للالتهابات ومجددة للأنسجة، ولا يقتصر دوره على ترطيب البشرة السطحي، بل يعمل بعمق على تجديد الخلايا وحمايتها من الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الجذور الحرة. كما يحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين C وE والبوليفينولات، ما يمنحه تأثيراً شاملاً لتغذية البشرة وشدها وتفتيحها.

- كمصل ليلي: يُستخدم مساءً عبر وضع 3 قطرات على بشرة نظيفة ورطبة قليلاً، مع تدفئتها بين اليدين وتطبيقها برفق على الوجه.

- مُقشّر للبشرة: يُحضر من خلال خلط قشر الرمان المجفف والمطحون مع القليل من الماء وبضع قطرات من الزيت، لتدليك الوجه وإزالة الخلايا الميتة.

- قناع مُغذٍّ: يتكون من عصير الرمان الطبيعي، بضع قطرات من الزيت، ملعقتين كبيرتين من العسل، كوب من الزبادي، وكوب من دقيق الشوفان. يوضع على الوجه والعنق لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بماء فاتر، مع تكراره مرتين أسبوعياً.